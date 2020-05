Rahden (WB/ni). Planbare Operationen sollen demnächst verstärkt am Krankenhaus Rahden durchgeführt werden. Das haben die Fachärzte Dr. Berthold Gerdes (Chirurgie) und Dr. Marcus Wiemer (Kardiologie) am Dienstag mitgeteilt.

In Rahden – an einem Ort, an dem es keinen direkten Corona-Schwerpunkt gebe – sollen wieder OPs durchgeführt werden, bei denen es nicht auf eine intensivmedizinische Betreuung ankomme. Diese Operationen seien aufgrund der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie aufgeschoben worden und müssten nun „abgearbeitet“ werden, sagten die Mediziner.

„Corona-Infektionen sollen dabei durch möglichst zahlreiche Tests so weit wie möglich ausgeschlossen werden.“ Dafür hätten die Mühlenkreiskliniken zwei Testgeräte mit einer Kapazität von je 1000 Tests pro Tag angeschafft.