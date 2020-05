Rahden (WB). Polizei und Feuerwehr wurden am Sonntagabend, 10. Mai, um 21.30 Uhr zu einem Brand in einem Tischlereibetrieb an der Diepholzer Straße in Rahden-Preußisch Ströhen gerufen. Aus bisher ungeklärter Ursache brach ein Feuer im Heizungsraum des aus Tischlerei und Wohnhaus bestehenden Gebäudekomplexes aus.