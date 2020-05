Rahden-Preußisch Ströhen (WB/fhe). Wenn weit mehr als 30 Gastronomen aus dem Nordkreis, die sonst eigentlich eher im Wettbewerb zueinander stehen, plötzlich alle gemeinsam in einem Restaurant sitzen, ist das schon ein außergewöhnliches Bild. Doch Corona macht es in diesem Fall, je nach Blickwinkel, möglich oder nötig.

„Wir sitzen alle in einem Boot“, fasste der Minden-Lübbecker Kreisvorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA), Andreas Grillemeier, die schwierige Situation der Branche zusammen. Die Vertreter von Gaststätten aus Rahden, Espelkamp und Stemwede waren auf Einladung von Beate Wöstehoff in den „Speukenkieker“ nach Preußisch Ströhen gekommen, um Fragen zu klären und Probleme zu besprechen.

Viele Fragen sind noch nicht beantwortet

Neben Andreas Grillemeier waren auch Regine Tönsing (OWL-Hauptgeschäftsführerin der DEHOGA), die heimische Landtagsabgeordnete Bianca Winkelmann (CDU), Unternehmensberater Rainer Korf und Rahdens Ordnungsamtsleiter Uwe Trentelmann vor Ort. „Ein anderer Anlass wäre schöner gewesen, um zusammen zu kommen“, wurde Gastgeberin Beate Wöstehoff deutlich.

Am Runden Tisch besprachen Gastronome aus dem Umkreis ihre derzeitige Situation. Foto: Florian Hemann Am Runden Tisch besprachen Gastronome aus dem Umkreis ihre derzeitige Situation. Foto: Florian Hemann

„Es kommen so viele Fragen auf“, erklärte Regine Tönsing. „Am Ende muss auch jeder Gastronom für sich selbst entscheiden“, sagte sie ganz deutlich und meinte damit den Umgang mit einzelnen Regeln. „Wir dürfen das jetzt nicht aufs Spiel setzen“, sagte sie in Hinblick auf die Lockerungen zugunsten der Gastronomen in NRW. „Da sind Sie uns in NRW sehr entgegengekommen“, sagte die DEHOGA-Vertreterin in Richtung der Landespolitikerin Bianca Winkelmann.

„Diese Lockerungen sind wichtig“

In anderen Bundesländern gebe es teilweise vorgeschriebene Öffnungszeiten, Alkoholverbote oder Reservierungspflichten. „Diese Lockerungen sind wichtig“, stellte Winkelmann fest. „Ihr seid die Branche, die mit am meisten betroffen ist“, so die Christdemokratin zu den Gastronomen. Sie setzt voll und ganz auf ein zweites Rettungspaket speziell für die Gastronomie.

Außerdem stellte sie fest: „Wenn es gelingt, dass durch die Maskenpflicht die Gastronomie wieder besser starten kann, nehme ich das in Kauf und laufe lieber mit Maske rum, auch wenn sie manchmal stört“, so die Landespolitikerin.

„Wir sind die ersten, die schließen mussten und sind die letzten, die wieder öffnen durften“, unterstrich Andreas Grillemeier noch einmal. „Wir sind ganz schön gebeutelt.“ Von vielen Seiten – egal ob nun vom Gasthaus Rosengarten in Stemwede oder dem Westfalen-Hof in Rahden – wurde die Problematik der fehlenden Familienfeiern thematisiert. „Ein Vierteljahr schaffen wir nicht mehr“, sagte Rainer Benk vom Westfalen-Hof deutlich. Die großen Familienfeiern seien es, die das Geld reinbringen. Das, was jetzt reinkomme, reiche bei weitem nicht aus.

Mehrwertsteuer soll auch auf Getränke angepasst werden

Statt wie aktuell die Mehrwertsteuer für Speisen ein Jahr lang auf sieben Prozent zu senken, plädierte er dafür, dies auch für Getränke anzupassen – „und das für drei Jahre.“ Kritik kam auch an den Lockerungen für Bundesliga und Amateurfußball. „Fußballmannschaften dürfen zusammen auf dem Platz spielen, aber danach nicht gemeinsam in ein Restaurant. Die Relation passt nicht“, kritisierte ein Berufsvertreter.

Uwe Trentelmann vom Ordnungsamt klärte auf. Foto: Florian Hemann Uwe Trentelmann vom Ordnungsamt klärte auf. Foto: Florian Hemann

Familienfeiern mit beispielsweise 40 Personen seien nicht gänzlich verboten, konnte Ordnungsamtsleiter Uwe Trentelmann vermelden: „Wenn Sie das hinbekommen unter Berücksichtigung der Abstandsregelungen, habe ich da kein Problem mit.“ Entscheidend seien die Unterschriften zur Nachverfolgung. „Das klare Konzept fehlt“, meinte Rainer Korf und löste zustimmendes Nicken aus.

Was etwa die 1,5 Meter Abstand konkret für den Alltag und die Bestuhlung bedeuten, darüber war man auch in der Zusammenkunft der Gastronomen nicht gänzlich einer Meinung. „Die Tests bei Westfleisch werden eventuell auch noch ihre Kreise ziehen“, prophezeite Beate Wöstehoff. „Das ist eine große Nummer, das bleibt abzuwarten.“