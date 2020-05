Von Freya Schlottmann

„Wir arbeiten momentan an einem Insolvenzplan“, schilderte Streitbörger den aktuellen Stand des Verfahrens. Dieser Plan solle sobald wie möglich den Gläubigern präsentiert und auch dem Gericht vorgelegt werden, erklärte er weiter. „Das Sanierungskonzept bekommt gerade noch den letzten Feinschliff.“

Der Geschäftsführer bleibt

Sein Ziel sei es, das Unternehmen „langfristig zu erhalten“ und es im besten Fall im August oder September wieder aus der Insolvenz gehoben zu haben, erklärte der Generalbevollmächtigte. „Das alles gilt natürlich unter dem Vorbehalt, dass die Gläubiger dem zustimmen“, ergänzte er. „Vielleicht können wir zum 1. August dann mit ‚GlasMetall 2.0‘ weitermachen.“ Die Gesellschafter-Struktur werde sich laut Streitbörger in dem Unternehmen künftig jedoch etwas verändern. „Rüdiger Wolf wird aber voraussichtlich Geschäftsführer bleiben.“

Dass das Jahr 2020 von einem Insolvenzverfahren geprägt ist, hätte vor einem Jahr wohl noch niemand gedacht. Denn erst im März 2019 erfolgte bei GlasMetall der Spatenstich für das Millionen-Projekt, einen neuen Firmensitz für das Unternehmen zu schaffen. An der Seufzerallee erwarb das Unternehmen von der Stadt Rahden seinerzeit ein 37.000 Quadratmeter großes Grundstück. Dort sollten zwei Fabrikationshallen und ein repräsentatives Bürogebäude entstehen.

Neubau könnte verkauft werden

Aufgrund der Insolvenz, die die Firma GlasMetall in Eigenverwaltung durchführt, werde der Neubau nun aber vermutlich nicht weitergebaut, sagte Dr. Yorck Streitbörger. Stattdessen werde der Betriebssitz am derzeitigen Standort an der Lemförder Straße bleiben. Was mit dem Neubau passieren wird, stehe laut dem Rechtsanwalt noch nicht fest. „Es laufen aber Verhandlungen“, sagte er. Zudem betonte Streitbörger, dass das neue Gebäude nicht in die Insolvenzmasse gehöre, sondern Eigentum einer anderen Besitzgesellschaft sei.

Dass der angefangene Neubau nicht „lange brach liegt“, hofft auch Rahdens Bürgermeister Dr. Bert Honsel. Im Gespräch mit dieser Zeitung sagte er, dass er sich wünsche, dass ein potenzieller neuer Eigentümer mit dem Gebäude etwas anfangen und es gegebenenfalls vollenden könne. Der schlechteste Fall, dass der Neubau wieder abgerissen werden muss, solle möglichst vermieden werden, erklärte Honsel.

Mitarbeiterzahl muss halbiert werden

Der Betrieb der Firma GlasMetall, die sich vor allem auf den Bau von Gewächshäusern, Baumärkten und Glasfassaden spezialisiert hat, laufe derzeit normal weiter, sagte Streitbörger. Zwar gebe es, wie in vielen anderen Betrieben auch, coronabedingt eine „gewisse Zurückhaltung bei Aufträgen“. Der Betriebszweig des Umbaus und der Erweiterung von Objekten laufe bei GlasMetall aber sehr gut, meinte der Rechtsanwalt.

Trotz dessen müsse die Zahl der Mitarbeiter des Rahdener Unternehmens allerdings im weiteren Verfahren etwa um die Hälfte reduziert werden, erklärte Streitbörger. Von den ursprünglich etwa 150 Mitarbeitern hätten ihm zufolge jedoch bereits einige das Unternehmen aus freien Stücken verlassen. „Das läuft bislang einvernehmlich“, sagte er.

Der Bürgermeister erklärte dazu, dass er bereits gehört habe, dass andere Rahdener Unternehmen Mitarbeiter von GlasMetall übernehmen würden. „Das freut mich sehr. Viele der Mitarbeiter haben schließlich hier in Rahden ihre Familien und Häuser.“