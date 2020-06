201 Vertragsarbeiter der Schlachterei sind dort auf dem Gelände einer Kaserne untergebracht. Weitere Personen leben in Wohnungen, „in geordneten Verhältnissen und ohne Sprachbarriere“, wie der Diepholzer Landrat Cord Bockhop auf Anfrage mitteilte. Für die in der Kaserne und in den Privatwohnungen lebenden Mitarbeiter des Schlachtbetriebes ist Quarantäne angeordnet.

„Das wurde am Mittwoch in ganz kurzer Zeit von uns beschlossen. Der Landkreis Oldenburg hatte in dem dortigen Betrieb zwei Testungen auf Corona vorgenommen. Beim ersten waren 23 von 50 Personen infiziert. Mit der zweiten Testreihe relativierte sich das Ergebnis dann wieder: Von knapp 300 getesteten Mitarbeitern waren 35 infiziert“, schilderte Bockhop.

Der Landkreis Oldenburg habe daraufhin weitere 1000 Personen aus dem Schlachtbetrieb getestet. Diese Ergebnisse stünden derzeit noch aus.

„210 Mitarbeiter des Werkes leben in der Kaserne“, bestätigte der Landrat. Sie sind derzeit in Quarantäne und werden aktuell vom Roten Kreuz mit Lebensmitteln versorgt“, sagte Bockhop.

Der Landkreis Diepholz habe reagiert und die zum Teil bereits umzäunte Kaserne mit einem Bauzaun gesichert, um den Zu- und Abgang zu beschränken. Ein Sicherheitsdienst arbeite mit dem Hausmeisterservice, der die Sprache der Arbeiter beherrsche, zusammen. Es gehe darum, ihnen Maskenpflicht und Quarantäne zu erklären, meinte Bockhop. „Die Sprache ist da schon eine Barriere.“ Die Unterkünfte in der Kaserne seien einfach, sauber und korrekt, erläuterte er. Die Arbeiter dürften auch weiter mit Bussen in den Betrieb nach Wildeshausen fahren. Sie dürften sich aber in Wagenfeld nicht bewegen.

Die Infektionszahlen in der Bevölkerung des Landkreises Diepholz seien bisher nicht angestiegen, würden aber stetig überwacht. Bockhop bestätigte, dass die genannten Arbeiter aus der Kaserne in der Vergangenheit mit Bussen zum Einkaufen nach Wagenfeld gebracht worden seien. „Das bedingt aber nicht sofort irgendwelche Infektionen oder Kontakte“, beruhigte er. Kontaktpersonen – nicht vorbeilaufende Menschen – würden genau befragt, nach deren Angaben kategorisiert und bei Bedarf getestet.

„Es sind derzeit keine akuten Erkrankungsfälle in Wagenfeld aufgetreten. Infektionen sind auch bisher nur bei den Arbeitern festgestellt worden, die in den Privathaushalten leben. Wir warten aber noch auch weitere Ergebnisse der Testungen aus Oldenburg“, sagte Bockhop.

„Es ist jetzt nicht so, dass wir einen Zaun um Wagenfeld bauen müssten. Wir müssen das Geschehen nun ganz gezielt untersuchen und in vier Tagen erneut testen, um tatsächliche Erkenntnisse zu gewinnen.“ Wenn an bestimmten Punkten jedoch Infektionen auftreten würden, dann müsse der Landkreis auch konsequent reagieren, Betriebe, Supermärkte oder Schulen schließen. „Das ist aber derzeit nicht der Fall.“ „Wir müssen auch noch berücksichtigen, dass wir in Wagenfeld auch einen großen Personenkreis von Erntehelfern haben. Auch diese behalten wir im Blick.“