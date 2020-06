„Die Abläufe sind jetzt schon sehr gut eingespielt“, sagte Achim Prill, Schulleiter der Rahdener Grundschule auf Anfrage. „Normalbetrieb“ für die Schulen heißt es offiziell, doch so recht an die übliche Normalität erinnern die Einbahnstraßenregelungen, die es auch an anderen Grundschulen der Stadt gibt, nicht. Auch das Betretungsverbot der Schulen, das selbst diese Zeitung daran hindert, ein Foto aus dem Unterricht zu machen, existiert noch. Sogar die Eltern dürfen das Schulgelände nicht betreten.

Ab heute sind Ferien, doch die Schülerinnen und Schüler hatten schon während der Schulschließungen sehnlichst auf die Wiederaufnahme des Unterrichts gewartet. „Alles lief gut“, meinte der Schulleiter. Denn auch das Wetter spielte mit. Sonst müssten die Klassen bei Regen ihre Pausen in den Räumen verbringen.

„Alle Kinder waren wieder in der Schule. Der Klassenverband war die einzige Gruppe, in der sich die Mädchen und Jungen begegneten“, erläutert Prill die Anordnungen der Landesregierung. Die Pausenzeiten waren gestaffelt und auch der Schulhof ist in unterschiedliche Zonen aufgeteilt.

So wollte man das Infektionsrisiko möglichst niedrig halten. Auf dem Schulgelände sollten sich die Angehörigen der einzelnen Klassen möglichst nicht begegnen. „Im Bus waren die Kinder dann wieder zusammen. Dort galt dann aber auch die Maskenpflicht. Auf diese Pflicht haben wir für das Schulgelände verzichtet. Die Kinder durften aber Masken tragen.“

„Das Schulgelände ist relativ weitläufig. Das klappt so“, meint Prill. Eine Schwachstelle benennt er allerdings, denn nachmittags waren die Mädchen und Jungen dann in einer zweiten, so genannten „abgeschlossenen Gruppe“ in der offenen Ganztagsschule untergebracht.

Ähnlich lief es an den Grundschulen des Verbundes Tonnenheide-Wehe und Preußisch Ströhen, wie Schulleiterin Bettina Wehebrink erläutert. Auch dort gebe es verschobene Pausenzeiten, Einbahnstraßen auf den Schulfluren und den Klassenverband als isolierte Gruppe. „Im Bus müssen die Kinder dann Masken tragen, bis sie in den Klassenräumen sind. Außerdem setzen wir die Hygieneregeln mit regelmäßigem Händewaschen und Lüften der Klassenräume konsequent um“, sagt sie. Auch sie bestätigt, dass sich die Kinder wieder auf den „normalen“ Unterricht gefreut hätten.

„Das hört man ja als Lehrer gern“, meint Wehebrink, die aber auch positive Erfahrungen mit der „Schule Zuhause“ gesammelt hat. „Es war aber schon enorm anstrengend und fast schon Pionierarbeit, das zu verwirklichen“, sagt sie.

Den Schülern habe der direkte Bezug zu Fachlehrern und Klassen und auch die Pausenaktionen gefehlt. „Wir hoffen, dass wir vor dem Sommerferienbeginn erfahren, wie es später weitergeht“, hofft Wehebrink auf eine Nachricht von der Schulbehörde.