„Die Zeit war die beste unseres Lebens“

Als Privatleute sorgten die 126 Schulabgänger am Freitagabend mit einem Autokino auf dem Parkplatz der Firma Kolbus dafür, dass es doch noch einen feierlichen Ausklang zum Start in den neuen Lebensabschnitt gab. Diese Entlassfeier wird in dieser Form wohl auch in der Schulgeschichte einen ganz besonderen Platz einnehmen.

Während die Abiturienten mit ihren Familien und einige Schulvertreter in den Autos verweilten, sorgten Videofilme und Live-Gratulationen auf einer Bühne vor der Großbildleinwand dafür, dass doch noch viele Programmpunkte der regulären Festveranstaltung zum Tragen kamen.

Etwa 140 Autos hatten auf dem Kolbus-Parkplatz unter der Regie des Veranstalterteams „Concept4“ um Fritz Büntemeyer Position bezogen. Lehrerautos dekoriert mit Bannern und Rosen drückten die Wertschätzung für den scheidenden Abi-Jahrgang aus. Auch eine offizielle Gratulantenschar war der Einladung der beiden Stufensprecherinnen Jette Thrien und Maya Ah Loy, die den „Festakt“ moderierten, gefolgt. Unterstützt wurden die beiden von Concept4-Moderator Hendrik Frevert, der seit den Abipartys vor der Pandemie für die Jahrgangsstufe kein Unbekannter war.

Zudem hatte das Orgateam für jeden Abiturienten einen kleinen Beutel mit Inhalt gepackt, mit dem sie in den Fahrzeugen anstoßen konnten. Denn trotz sengender Hitze hatte der Veranstalter ein waches Auge darauf, dass alle Gäste nur in ihren Autos das Programm verfolgten. Immer wieder durchbrachen Hupkonzerte die Stille.

Jeder Abiturient erfuhr auf der Leinwand noch einmal eine ganz besondere Würdigung. Denn heitere Videoeinspieler mit Fotos aus dem Oberstufenalltag, aus jungen Jahren, der aktuellen Schulzeit, Berufsempfehlungen durch Mitschüler und weiteren lustigen Momenten säumten den Weg, den die jungen Menschen nacheinander nach vorn beschritten, um dort kontaktlos weitere Ehrungen sowie eine Rose, gespendet vom Ehemaligenverein, in Empfang zu nehmen.

„Es darf leider immer nur einer nach dem anderen auf großen Abstand aussteigen und nach vorne gehen“, erläuterte Stufensprecherin Jette Thrien, die die Idee des Autokinos mit Fritz Büntemeyer aus der Taufe gehoben hatte. Sogar Live-Musik in Form von Keyboard-Klängen mit Abiturient Kevin Guennoc an den Tasten fehlte nicht.

Per Videobotschaft ergriff auch Bürgermeister Dr. Bert Honsel das Wort: „Sie haben einen Meilenstein bewältigt. Nutzen Sie ihre neue Freiheit, machen sie sich frei von den Wünschen anderer und finden Sie ihre Neigungen heraus. Dann haben Sie Erfolg.“ „Außergewöhnliche Bedingungen haben uns an diesen für eine Entlassfeier ungewöhnlichen Ort geführt“, lobte Schulleiter Matthias Haverkamp. Er hoffe, dass es in Rahden nie wieder ein Abitur unter solchen Bedingungen gebe.

„Wir werden uns wieder sehen“, gratulierte Niklas Hörnschemeyer vom Ehemaligenverein „ERA“ via Video und Udo Knost dankte in seiner Eigenschaft als Elternvertreter und Schulpflegschaftsvorsitzender vor allem auch denjenigen, die die jungen Frauen und Männer bis zum Abitur begleitet hatten. Für den Förderverein und als Vater gratulierte Achim Zacharias: „Wir müssen lernen, Euch loszulassen.“ Und die Stufenleiterinnen Monika Nordmann und Katrin Sdrinka rollten das Abi-Motto „Looking für Freedom“ auf eine lustige, völlig neue Weise auf.