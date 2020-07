Aus aktuellen Veröffentlichungen sei zu entnehmen, schreibt Möller in einer Erklärung des FDP-Stadtverbandes, dass in Preußisch Oldendorf der Anschluss aller Unternehmen und aller Haushalte ans moderne und zukunftsfähige Glaserfasernetz ermöglicht werde und die Haushalte dort pauschal nur mit einer geringen Anschlussgebühr belastet werden sollen.

„Verhandlungen aufnehmen”

„Diese sehr gute und faire Vereinbarung mit dem dort tätigen Unternehmen wünscht sich die FDP-Fraktion auch für Rahden“, betont Möller: „Wir fordern die Stadt Rahden auf, dass sie jetzt Verhandlungen mit dem Unternehmen aufnimmt und zu einer wirtschaftlich tragfähigen Vereinbarung kommt. In Verhandlungen kann die Stadt Rahden sicherlich zu einer guten Vereinbarung für den Anschluss aller Firmen und Haushalte ans Glasfasernetz kommen.“

Alle Firmen und viele Privatpersonen warteten aufs schnelle Glasfasernetz, und täglich würden es mehr, stellt der Liberale fest. Der Glasfaseranschluss an jedem Grundstück sei jetzt und zukünftig ein klarer Standortfaktor für die Entscheidung, ob man sich in Rahden ansiedele. Das Ausbau-Unternehmen habe signalisiert, dass Kapazitäten frei seien, um alle Haushalte anschließen zu können. Möller wünscht sich deshalb mehr Mut dabei, einen großen Schritt in die Zukunft für alle Einwohner und Unternehmen in Rahden zu wagen.

Experte berät die FDP

Die FDP Rahden habe vor Jahren als erste Fraktion in Rahden den Ausbau des Internets in Rahden mit VDSL gefordert, wohlwissend dass das langfristige Ziel nur der umfassende Ausbau mit Glasfaseranschlüssen für alle Rahdener sein muss. Weiter heißt es: „Frühzeitig erhielten wir im Jahr 2019 von einem Anbieter Kenntnis, der an einer zügigen Realisierung des Glasfaser-Ausbaus in Rahden Interesse bekundete. Unser IT-Experte Holger Bollhorst steht uns hier beratend zur Seite, da er bereits 2015 die Überbauung von vier Kupferverteilern mit Glasfaseranschluss vorangetrieben hatte, und daher konnten ab 2016 350 Haushalte in Preußisch Ströhen und Tielge vom schnelleren Internet profitieren.“