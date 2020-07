Mann tritt Autospiegel ab

Rahden (WB). Am Bahnhof in Rahden sind am Dienstagvormittag an drei geparkten Autos jeweils die Außenspiegel abgetreten worden. Verantwortlich dafür ist laut Zeugenaussage ein 29-jähriger Mann. Der Verdächtige konnte Dank des aufmerksamen Zeugen von einer alarmierten Streifenwagenbesatzung noch vor Ort vorläufig festgenommen werden.

Von Westfalen-Blatt