Neuer Verkehr auf alten Gleisen?

Der Verband VDV, dem Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs und des Bahn-Güterverkehrs angehören, und die Allianz Pro-Schiene haben nun am Donnerstag eine Liste von 55 Projekten veröffentlicht, für die sie eine Revitalisierung fordern. Dazu gehören auch drei Bahnstrecken in Ostwestfalen-Lippe: die Almetalbahn auf 27 Kilometern von Paderborn bis Büren, die doppelt so lange Verbindung von Rahden nordwärts bis Bassum sowie in Lippe die Strecke Lemgo-Lüttfeld nach Barntrup; sie ist mit 17 Kilometern die kürzeste.

Strecken bei Sperrungen als Ausweichmöglichkeit nutzen

Der Allianz pro Schiene geht es nicht nur um einen besseren Anschluss des ländlichen Raumes. Die Strecken könnten auch genutzt werden, um etwa bei Sperrungen Nadelöhre zu umfahren.

Im Falle der Almetalbahn rennen die Verbände bei den CDU-Gemeinderatsfraktionen in Borchen, Brilon, Büren und Salzkotten offene Türen ein. Sie setzen sich schon einige Zeit für die Wiederbelebung der Strecke zwischen Paderborn über Büren bis Brilon ein. Kritiker verweisen vor allem auf die hohen Kosten für die Sanierung von Brücken und Schienen. Bei der vorläufig endgültigen Stillegung 2006 verkehrten zuletzt nur noch Museumszüge auf der Almetalbahn. Im Bereich Brilon fahren seit einigen Jahren wieder Regional- und Güterzüge, etwa zum Möbelzulieferer Egger.

„Revitalisierung der Strecke Rahden-Bassum-Bremen wäre ein Gewinn“

Was die Strecke von Rahden im Landkreis Minden-Lübbecke ins niedersächsische Bassum betrifft, so liegt diese seit etwa 20 Jahren still. Touristen wird zeitweise die Möglichkeit geboten, die Landschaft zwischen Rahden und Wagenfeld-Ströhn auf einer Draisine zu genießen. Die Fahrt der Eurobahn aber endet in Rahden. Auch die Güterbahn, die früher von Süden kommend unter anderem die Rahdener Eisengießerei Meier (heute Meierguss) mit Kohle belieferte, wurde nicht wiederbelebt. „Für unsere Region im nördlichen OWL wäre eine Revitalisierung der Strecke Rahden-Bassum-Bremen ein echter Gewinn“, sagt Stemwedes Bürgermeister Kai Abruszat (FDP). Entsprechende Resolutionen der Kommunalparlamente in Stemwede und Rahden würden auch von den heimischen Bundestags- und Landtagsabgeordneten unterstützt.

Die frühere Bahnstrecke Bünde-Bassum endet in Rahden. Nach Norden geht es nur noch mit der Draisine weiter. Foto: Dieter Wehbrink (Archiv)

Auch für die Strecke Lemgo-Barntrup gibt es vor Ort Unterstützung von CDU bis Linke. Seit längerem im Gespräch ist zudem eine Revitalisierung der 25,1 Kilometer langen Bahnstrecke Harsewinkel-Gütersloh-Verl für den Schienenpersonennahverkehr.

IHK-Sprecher Jörg Deibert begrüßt grundsätzlich Investitionen in den Schienenverkehr, sofern die Kosten im Rahmen bleiben.

Kommentar von Bernhard Hertlein

Die Bahn kommt – in großen Städten. Ländliche Regionen wurden jahrzehntelang immer nur abgekoppelt. Das hat weder dem Schienenverkehr noch dem ländlichen Raum gut getan. Deshalb sollte weniger über eine neue Schnelltrasse Bielefeld-Berlin nachgedacht werden, die im Übrigen Minden links liegen lassen will, als über eine Revitalisierung alter Strecken.

Sofern noch keine Umwidmung stattgefunden hat, ist auch der Genehmigungsweg kürzer. Es gibt gute Beispiele wie den „Haller Willem” von Bielefeld nach Osnabrück.

Trotzdem sollte nicht blind revitalisiert, sondern erst der Bedarf abgefragt werden. Ei­ne Bahn, die nicht kaum genutzt wird, ist weder ökonomisch noch ökologisch sinnvoll. Dabei könnten sich auch neue Forderungen ergeben – wie etwa im Kreis Paderborn ein Anschluss des Flughafens.