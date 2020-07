„Nur Hand in Hand mit Landwirten“

Mehr noch, der SPD-Ratsherr und seine bienenzüchtenden Rats- und Parteifreunde haben neben der Freude am Honig primär einen aktiven Beitrag zum Natur- und Artenschutz im Blick. Erfreulich sei, dass sich die Bienenpopulation im Moment stabil entwickle, und bereits eine beachtliche „Frühtracht“, also die Honigausbeute nach der ersten Obstblüte, erwirtschaftet wurde.

Die aktuelle Situation: Der warme Winter ist den Bienenvölkern gut bekommen – im Vergleich zu kälteren Wintern sind weniger Tiere eingegangen, deswegen sind sie zahlreich in den meist grünen Kästen im Rahdener Land vertreten. Auch Helmut Uphoff, der seit über 50 Jahren Bienen hält und für alle Fragen seiner Imker-Kollegen stets ein offenes Ohr hat, ist mit den bisherigen Jahres-Ergebnissen durchaus zufrieden.

„Grüne Wüste“

Die „Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Imker Rahden“ ist ein Novum im SPD-Stadtverband und entstand durch die enge Zusammenarbeit von Senior Helmut Uphoff, Jörg und Andreas Meyer und nicht zuletzt Friedrich Schepsmeier. „Man geht durchaus anders durch die Botanik, wenn man Bienen hat“, sagt Schepsmeier, seit fünf Jahren selbst begeisterter Hobby-Imker. „Man weiß, welche Blüten für die Insekten interessant sind, zu welcher Jahreszeit sie Tracht bringen. Und man sieht ärgerlich auf manche Ackerflächen, die völlig monoton sind, ohne dass etwas blüht. Wir Imker nennen das ‚die grüne Wüste“. Dann freut man sich wieder, wenn Blühstreifen angelegt werden – kurzum, man gewinnt ein völlig anderes Verhältnis zu Insekten, nicht nur zu Bienen, auch zu Hummeln, Wespen oder Hornissen.“

Der ursprünglich geplante große Bienen-Konvent war als Stellungnahme und Bekenntnis zu Artenvielfalt und Klimaverantwortung gedacht. Doch auch die aktuelle „Mini-Fassung“ sei nicht nur symbolisch, sondern als konkretes Naturschutz-Ziel der Rahdener SPD zu verstehen. „Es geht nur Hand in Hand mit der Landwirtschaft“, sagt Jörg Meyer, seines Zeichens mit 21 Bienenvölkern der „Massentierhalter“ im Quartett. „Wir können nicht ohne die Unterstützung der Landwirte in der Nachbarschaft. Sie können nicht ohne die Bestäubungsleistungen unserer Bienen.“ Wichtig sei, „dass schlimme Gifte, wie bestimmte Neonikotinoide, nicht auf die Felder gelangen.“ So könnten sich die Populationen wieder gut entwickeln. Die ständige latente Bedrohung durch die Varroa-Milbe und die „Amerikanische Faulbrut“ sei mit guter Organisation und Hygiene in den Griff zu bekommen. In Rahden existiere diesbezüglich eine gute Kooperation mit den Landwirten. Deshalb sehen die Imker recht zuversichtlich in die nähere Zukunft, was guten und natürlichen Honig betrifft.

Diesen gab es beim kleinen Konvent in vielfältiger Form zum probieren, und die „Bienen-Genossen“ genossen den sonnigen Nachmittag mit Fachgesprächen und mitgebrachten Honigleckereien. Fazit: Das Imkern bedeutet in erster Linie viel Fleiß und Aufmerksamkeit für die Natur, das Honigschlecken kommt ganz zum Schluss, erst nach getaner Arbeit.