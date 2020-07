Im Alter von 16 Jahren begann seine Begeisterung für Altmaschinen. Als er zum 18. Geburtstag von seinen Eltern einen Güldner G45 geschenkt bekam, war der Grundstein für eine Sammelleidenschaft gelegt. Der robuste Güldner G45 wurde von 1965 bis 1969 gebaut. Hersteller war die Firma Güldner: Das Unternehmen wurde 1904 in München gegründet und zog 1906 nach Aschaffenburg.

Begeisterter Schrauber

Der inzwischen 25-jährige Schlosser Nils Klasing ist zu einem begeisterten Schrauber geworden. Diese handwerkliche Liebe teilt er mit seiner Verlobten Celina Binder aus Marl. Beide gehören dem Verein der Leverner Altmaschinenfreunde an und arbeiten dort im Vorstand mit.

„Für mich ist das Schrauben ein Ausgleich zur Arbeit“, sagt Klasing. Nach Feierabend geht es in die Werkstatt, oft mit Celina. Sowieso gebe es einige Frauen, die gerne an Traktoren werkeln, weiß Celina. Der Güldner hat just einen neuen Frontlader bekommen sowie ein neues Verdeck. Am Wochenende haben Nils Klasing und Celina Binder eine Spritztour zum Oldtimertreffen nach Hagewede unternommen. Sowieso

Die Liebe zu glänzenden Oldtimern und altem Blech scheint ein Hobby zu sein, das seit jeher Generationen verbindet und begeistert. Egal, ob Bulli, Ford, Zweiräder, Wohnwagen oder Trecker, wenn das Team von H.O.T. (Hageweder Oldtimer Treffen) einlädt, kommen Fans aus Nah und Fern auf das weitläufige Gelände des Landgasthauses Eiche in Hagewede.

Ebenfalls in jungen Jahren hat Jan Hüsener aus Dielingen seine Liebe zu Oldtimern, insbesondere dem VW-Bulli, entdeckt. „Durch ein Schulpraktikum bei Jülkes Classic-Garage bin ich dazu gekommen“, erzählt der 29-Jährige. Das Praktikum habe ihn damals so begeistert, dass er täglich nach Schulschluss mit dem Fahrrad von Dielingen aus nach Lembruch gefahren sei, um in der Werkstatt zu helfen.

Staunende Gäste

Im zurückliegenden Jahr hatte das Organisationsteam, das sind Dirk und Jennifer Fahland, Eckhard Ahrens, Dieter Last, Jochen Mai, Torsten Beiersdorf sowie Jürgen und Meiki Jülke, zum ersten Mal zu einem solchen Oldtimertreffen eingeladen. Auf Anhieb wurde es ein Erfolg. Hunderte Besucher kamen – viele mit ihren Fahrzeugen. Die Masse staunender Gäste war nicht weniger ausgeprägt. „In diesem Jahr war es aufgrund der Corona-Situation schwierig, ein solches Treffen zu organisieren“, erklärt Jennifer Fahland.

Im Rahmen der Sicherheitsauflagen habe man Klubs und Fahrer, die auch im zurückliegenden Jahr dabei waren, angeschrieben, ein zwangloses Treffen unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen anzusetzen. An den Veranstaltungstagen füllte sich der Platz zusehends, stets mit entsprechendem Sicherheitsabstand zwischen Fahrzeugen. Auch die Besucher hielten sich an die Auflagen.