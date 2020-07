Zusammenhalt in Tielge ist groß

Hinweise auf das Vereinsjubiläum sind im Ort dennoch zu finden: „Unser früherer Schriftführer Ernst August Niemann hat umfangreich recherchiert und geschichtliche Unterlagen aus dem historischen Vereinsverlauf gesammelt“, sagt Vorsitzender Hermann Winkler. Mit Unterstützung von Eckhard Seeker, Stacey Longstaff, Andreas Sussek und Lars Spreen ist eine große Schautafel entstanden, die Einblick in die Historie des Vereins gibt und nun im Gasthaus Niermann auf ihren Einsatz wartet.

Am 15. August 1920, so liest man darauf, wurde die Vereinsgründung im Gasthaus Niermann beschlossen, das noch heute Vereinswirt der Tielger Schützen ist. Der neuen Gemeinschaft, hervorgegangen aus dem örtlichen Arbeiterverein, traten damals 25 Mitglieder bei. Diese Zahl stieg schon kurze Zeit später auf 109 an.

Erstes Schießen

Das Stiftungsfest mit dem ersten Königsschießen folgte im September. „In Begleitung der Blaskapelle Haßfeld marschierten die Schützen zum Schießstand, der sich auf einem Heidegrundstück von Bollhorst 9 in der Nähe des Anwesens Spreen 165 befand. Geschossen wurde mit einem Gewehr 98 auf 100 Meter. Die Beteiligung war gut“, ist in der Festschrift zum 75-jährigen Bestehen des Vereins nachzulesen.

In den folgenden Jahren nahm das Vereinsleben Aufschwung – die Tielger Schützen überstanden Höhen und Tiefen, die Wirren der Inflationsjahre sowie die Zeit der NS-Diktatur und des Zweiten Weltkriegs. Zum Kriegsende kam es zu einer kuriosen Begebenheit, über die wohl bis heute fast jedes Vereinsmitglied erzählen kann. Sie dreht sich um die 1930 zur Amtszeit des damaligen Königs und örtlichen Lehrers Heinrich Niederbremer angeschaffte erste Vereinsfahne. Zur Weihe stiftete Königin Wilhelmine Niederbremer eine Schleife in Bannerform. Deren Inschrift „Zur Fahnen-Weihe gewidmet von der Königin Wilhelmine 1930“ rettete die Fahne 1945 vor der Requirierung durch belgische Soldaten – davon sind die Tielger noch heute überzeugt.

„Als die Soldaten sie im Gasthaus Niermann entdeckten und mitnehmen wollten, übersetze einer die Schrift“, berichten die Vereinsmitglieder. Allgemeines Stutzen sei die Folge gewesen. „Dann stellten die Soldaten sie zurück, salutierten und gingen davon.“ Die Tielger nehmen an, dass die Soldaten glaubten, die damalige niederländische Königin Wilhelmina habe die Schleife gestiftet und das Königshaus Oranien-Nassau stünde in irgendeinem Zusammenhang mit dem Schützenverein.

Erfolge der Sportschützen

Nach der Wiedergründung 1949 feierte man wieder Schützenfest. Beim ersten Königsschießen durften die Majestätenanwärter allerdings zunächst nur mit der Armbrust antreten. Seit 1951 gibt es ein Jungkönigsschießen, seit 1972 wird ein Kinderkönigsschießen veranstaltet. Mit der Gründung des Schützenkreises Lübbecke 1965 erhielt in Tielge der Schießsport einen höheren Stellenwert. Und die Leistungen der Sportschützen können sich seitdem sehen lassen: Sie holten einige Kreis- und Bezirksmeistertitel nach Hause.

Geschossen wurde zunächst an wechselnden Standorten. Bis Ende der 1980er Jahre der Tielger Schießsport ein Zuhause bekam: 1986/87 wurde die bis heute genutzte Schießsportanlage am Gasthaus Niermann gebaut, die noch immer allen Anforderungen gerecht wird. „Ohne unseren Vereinswirt Heinrich Niermann wäre das nicht möglich gewesen. Er hat nicht nur das Grundstück zur Verfügung gestellt, sondern den Bau auch finanziell unterstützt“, sagt Hermann Winkler.

Gerne erinnern sich die Schützen an einen ganz besonderen Vereinsausflug: Das aus England stammende Vereinsmitglied Stacey Longstaff wurde 1993 König und organisierte aus diesem Anlass 1994 eine Fahrt nach London. „Das war ein absoluter Höhepunkt in der Vereinsgeschichte“, weiß Schießsportleiter Eckhard Seeker, der damals mit dabei war. Er kann sich noch gut an Episoden und Späße der Reise erinnern – etwa wie einige Schützenbrüder mit gekaufter Touristen-Bobby-Mütze verkleidet als „Polizisten“ begannen, den Verkehr in London zu regeln…

Gesellschaftlicher Wandel

1995 konnte der SV Tielge sein 75. Jubiläum feiern. Der damalige Vorsitzende Heinz Westerkamp äußerte in der Festschrift einen Wunsch: dass der Verein auch in Zukunft Beteiligung und Unterstützung der „Tielger Schützenfamilie“ erfahren möge, so dass er in 25 Jahren auf eine 100-Jährige Tradition zurückblicken könne. „Dass er in Erfüllung ging, ist insbesondere den nachfolgenden Vorständen und aktiven Mitgliedern zu verdanken. Mit dem Schießsport, der Brauchtumspflege und den geselligen Veranstaltungen ist das Zusammengehörigkeitsgefühl stetig gewachsen. Mit der Kameradschaft und dem ehrenamtlichen Engagement gehört es auch nach 100 Jahren noch zum Leitmotiv unseres kleinen Vereins“, sagt Hermann Winkler. „Der gesellschaftliche Wandel und die Corona-Krise werden uns noch mehr fordern, um die Tradition des SV Tielge fortzusetzen“, meint er.

Er freut sich, dass das Königspaar Birgit und Heinfried Huck aus Oppenwehe sich dazu bereit erklärt hat, den SV Tielge um ein weiteres Jahr zu führen. „Mit diesem Zeichen zeigt sich erneut der Zusammenhalt“, betont der Vorsitzende.

Das geplante zweitägige Jubiläumsfest mit 15 Gastvereinen in Zusammenarbeit dem Festwirt Moorhof soll im kommenden Jahr nachgeholt werden.