Wie die Feuerwehr auf ihrer Facebook-Seite schreibt, wurde sie um 1.59 Uhr von der Polizei gerufen, da ein Mensch etwa zwei Meter tief in einen Brunnenschacht gestürzt war. „Auf einem Anwesen im Rahdener Vordamm kam es zuvor zu einer eingeschlagene Fensterscheibe“, schreibt die Feuerwehr. „Als dies durch den Bewohner und seinen Hund bemerkt wurde, flüchteten die beteiligte(n) Person(en). Dabei stürzte dann ein stark alkoholisierter 18-Jähriger in den Brunnenschacht.“

Die Wassertiefe im Schacht war so tief, das man darin nicht stehen konnte. Der Jugendliche musste sich bis zum Eintreffen von Polizei und Feuerwehr dort selbst über Wasser halten. „Die Feuerwehr konnte ihn dann mit Hilfe einer Steckleiter aus dem Brunnen befreien und betreute ihn bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes“, heißt es auf Facebook. Der 18-Jährige kam zur Kontrolle mit Verdacht auf eine Unterkühlung ins Krankenhaus Lübbecke. Wie die Polizei in Minden am Sonntag mitteilte, laufen die Ermittlungen zu dem Vorfall noch.