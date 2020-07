Kristallklares Wasser und viel Platz

Im 25-Meter-Becken zieht ein einzelner Schwimmer seine Bahnen. Schwimmmeister Mike Fonas betätigt seine Stoppuhr für die Zeitabnahme, sonst kann er im Moment nicht viel für seine Badegäste tun. Mehr Arbeit gibt es da schon während der Desinfektionszeiten zwischen 9 und 13 Uhr beziehungsweise 17 bis 18 Uhr, wenn das Bad für Besucher geschlossen ist und alle Bereiche, von den Kabinen bis zum Treppengeländer aufwändig keimfrei gemacht werden.

Keine Anmeldungen

„Viele Gäste rufen uns an und fragen, ob sie sich anmelden müssen“, berichtet Mike Fonas. „Wir haben hier aber keine Anmeldung, bei uns läuft alles ganz normal – wer kommt, der kommt. Am Eingang müssen bei jedem Besuch die Kontaktdaten angegeben werden und es gelten die Abstandsvorgaben und Desinfektionsregeln.“ Diese sind an allen wichtigen Stationen auf dem Gelände gut sichtbar angebracht.

Konkret bedeutet das, dass pro Bahn nur ein einzelner Schwimmer hin und her schwimmen darf, falls mehr Schwimmer im Becken sind, wird im Uhrzeigersinn im Kreis geschwommen. Die Sammelumkleidekabinen sind geschlossen, es stehen jedoch genügend Einzelkabinen zur Verfügung. Die 1,50 Meter-Abstandsregel gilt generell überall, also in den Becken, auf der Wiese, im Umkleidebereich, am Kiosk und am Ein-/Ausgang.

Auf den Toiletten und auf dem Weg dorthin ist eine Maske erforderlich, in den Duschen sind nur jeweils zwei Personen gleichzeitig erlaubt. „Anfangs war es manchmal etwas schwierig, inzwischen läuft alles ganz gut,“ schildert der freundliche Schwimmmeister seine Erfahrungen seit der Wiedereröffnung am 6. Juni. „Für die Kinder ist es natürlich sehr schade, dass wir das Kinderbecken nicht öffnen dürfen, auch auf unserer breiten Rutsche ist jeweils nur eine Person erlaubt. Gut, dass wir einen separaten Sprungbereich haben, damit die Kinder wenigstens ein bisschen Spaß haben können, da weder die Attraktionen zur Verfügung stehen, noch das Sitzen und Sonnen am Beckenrand erlaubt ist. Die Startblöcke sind zu, das Becken ist reiner Schwimmbereich.“

Auch sind viele traditionelle Dauergäste darüber verärgert, dass in diesem Jahr keine Saisonkarten angeboten werden und somit für jeden Besuch der Eintritt entrichtet werden muss, doch dafür sind ja nicht die Schwimmmeister Fonas und Tiedemann verantwortlich, sondern letzten Endes die allgegenwärtigen Pandemie-Maßnahmen.

Reine Sportstätte

„Wir wollen den Leuten nicht den Spaß am Schwimmbadbesuch nehmen, aber per Definition sind wir im Moment eine reine Sportstätte. Im Großen und Ganzen sind aber alle Badegäste kooperativ und halten sich, schon aus der Eigenverantwortlichkeit heraus, an die Regeln – es ist dieses Jahr eben für alle etwas Besonderes.“

Die Öffnungszeiten des Freibads: Montag bis Freitag: 6 bis 9, 13 bis 17 und 18 bis 20 Uhr; Samstag und Sonntag von 9 bis 12, 13 bis 17 und 18 bis 20 Uhr. Es ist jeweils der Besuch eines Blocks möglich.