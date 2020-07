Kolbus investiert eine Million Euro

Ersatzbeschaffung

Als Ersatz für eine 54 Jahre alte Langfräs- und Hobelmaschine wird die moderne, leistungsstarke CNC-Bettfräsmaschine zur mehrseitigen Bearbeitung von schweren und komplexen Werkstücken eingesetzt. Aufgrund der höheren Dynamik verringern sich die Bearbeitungszeiten deutlich und es kann schneller und effizienter produziert werden.

„Mit dieser Investition positioniert sich Kolbus als innovativer Partner im Bereich der Lohnfertigung für den bewährten Maschinen- und Komponentenbau und für Kunden in weiteren Marktsegmenten“, schreibt das Rahdener Unternehmen.

Neues „Kraftpaket“

Das neue Kraftpaket für die Teilefertigung heißt „TR-45“ und kommt aus dem Hause Bimatec Soraluce. Auf dieser Maschine können Bauteile mit einer Größe von 4860 mal 1200 Millimeter und in der Vertikalen sogar bis zu zwei Meter hohe Teile bearbeitet werden. Die neue Anlage soll nach der Anlaufphase im Dreischichtbetrieb gefahren werden.

„Durch ihren Aufbau in Bettbauweise und einen stufenlos indexierbaren Fräskopf kann selbst bei schweren Bauteilen die Komplettbearbeitung in nur einer Aufspannung durchgeführt werden. Gespickt mit innovativen Optionen wie beispielsweise einem ausgeklügelten Schwingungsdämpfungssystem verspricht die ›TR-45‹ gesteigerte Produktivität und höchste Präzision“, schreiben die Maschinenbau-Experten.

Qualität steigern

Mit der neuen Maschine würden nicht nur Fertigungskosten reduziert und die Qualität der gefertigten Teile erhöht, sondern auch die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbessert, heißt es. „Das bedienerfreundliche Design bietet den Kollegen einen durch LED-Strahler sehr gut ausgeleuchteten Arbeitsbereich mit einer ergonomischen Arbeitshöhe, eine Vollraumkapselung mit Arbeitsraumabsaugung und eine automatische Türsteuerung.“

Bereits am 16. März wurde die 23 Tonnen schwere Maschine bei Kolbus angeliefert. Die Abladung und Einbringung zum endgültigen Standort übernahm das Personal der Firma Kolb Autokrane aus Schloss Holte-Stukenbrock.

Stetige Veränderungen

Und das Unternehmen, das auf eine fast 250-jährige Geschichte zurückblicken kann, hält noch eine weitere Neuerung parat: Mit dem Verkauf der Sparte Klebebinder- und Buchlinien leitete Kolbus im Jahr 2018 eine weitere einschneidende Veränderung ein.

Mit dem Leitsatz „Wir sind mehr als unsere Vergangenheit“ richtet das Unternehmen den Blick in die Zukunft. Dabei konzentriert es sich auf den Sondermaschinenbau für die Packmittelproduktion, Buchdeckenmaschinen und Rotationstanzen sowie das Geschäftsfeld für Guss und Lohnfertigung.

Neues Logo

Sichtbare Zeichen dieser Veränderung sind das neue Logo und der neue Markenauftritt des Unternehmens, ergänzt durch den Leitsatz „Excellence in Motion“, der Kolbus ab sofort begleiten wird. „‚Excellence in Motion‘ drückt genau das aus, wofür Kolbus schon in der Vergangenheit stand, heute noch steht und auch in Zukunft stehen will. Bei der Verarbeitung von Werkstoffen wie Papier, Pappe und Leim ist höchste Präzision gefragt. Wir sorgen dafür, dass die komplexen Bewegungsabläufe optimal aufeinander abgestimmt sind und zusammen einen Produktionsprozess wie aus einem Guss ergeben”, sagt Bettina Bürger, Marketing Service.

Neuausrichtung

Geschäftsführer Wilfried Kröger fügt hinzu: „Das erste Glanzlicht, das wir bei unserer Neuausrichtung präsentieren können, ist unsere neu entwickelte Flexodruck-Rotationsstanze. Ob ein oder zwei Farbwerke oder bis zu sechs Module fürs Drucken und Stanzen von Wellpappenbögen in einer Linie – das modulare Maschinenkonzept macht es möglich.“

Auf Konstanten vertrauen

Trotz aller Veränderungen sei es doch immer auch gut, auf einige Konstanten vertrauen zu können, schreibt das Marketing. Bei Kolbus sei eine dieser Konstanten der Service. Die Servicetechniker seien stets schnell zur Stelle oder helfen den Kunden bei der Problemlösung.

In Rahden blickt man optimistisch in die Zukunft. Kolbus-Geschäftsführer Wilfried Kröger zieht ein erstes positives Zwischenfazit: „Mit Veränderungen kennen wir uns aus. Das und unsere gute Zusammenarbeit als Kolbus-Team weltweit machen mich sehr zuversichtlich, dass wir nicht nur die aktuelle, sondern auch noch viele weitere Veränderungen – die mit Sicherheit irgendwann auf uns warten – erfolgreich meistern werden. Genauso, wie es uns auch in der Vergangenheit stets gelungen ist.“