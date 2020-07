Blütenpracht währt nur kurze Zeit

„Am Anfang waren es nur ein bis zwei Blüten“, erinnert sich die Weißrussin, die mit ihrer Familie in Preußisch Ströhen lebt. „Diesen Sommer waren es bereits neun Blütenkelche. Nach einer Pause wird es schon bald in die nächste Runde Farbenpracht gehen“, ist sie sich sicher. Denn neben den langen verblühten Pflanzekelchen sind bereits zahlreiche neue Knospen zu sehen. „Die Pflanzen werden immer größer, vermehren sich durch neue Triebe, obwohl ich gar nichts dazu beitrage – außer sie zu gießen“, erzählt Olga Wendland mit Blick auf den Eyecatcher.

Denn es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass Kakteen kein oder nur extrem wenig Wasser benötigen. Gerade während der Wachstums- und Blühphase müssen sie regelmäßig gewässert werden, weiß die Pflanzenliebhaberin. Obwohl sie den Pflanztopf in regelmäßigen Abständen vergrößerte, stößt auch das derzeitige Gefäß wieder an seine Grenzen. Denn parallel zur Blütezeit bildet die Pflanze neue Triebe aus. „Im Herbst werde ich die einzelnen Kakteen auseinanderpflanzen und die Ableger in mehreren Töpfen im kommenden Frühjahr wieder nach draußen stellen“, sagt die Preußisch Ströherin.

Öffnet die „Königin der Nacht“ ihre zarten Blüten, ist das ein ganz besonderes Ereignis, denn dieses faszinierende Schauspiel ist immer nur von kurzer Dauer. Bis der Kaktus überhaupt zur Blüte kommt, braucht es einiges an Geduld. Denn mindestens fünf Jahre alt muss die Pflanze sein, bis sie zum ersten Mal Blüten trägt, wissen Experten.

Bekommt sie einen Platz im Freien, hängt ihre Entwicklung von den Witterungsbedingungen ab. Erst die ersten heißen Tage lösen einen Entwicklungsschub aus und die Knospen wachsen auf eine Größe von etwa zehn Zentimeter heran. Wann eine von ihnen aufbricht und eine Blüte entfaltet, lässt sich teilweise nur erst wenige Stunden vorher erahnen. Mit bis zu 30 Zentimetern Durchmesser erreichen die trichter- und strahlenförmigen Blüten der „Königin der Nacht“ eine ungewöhnliche Größe.