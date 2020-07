Hier ließ man den „letzten Heller“

„Mit kaum einem anderen Lokal verbinden die älteren Kleinendorfer oder auch Rahdener ähnlich viele Erinnerungen, wie mit dem „Letzten Heller“ in Kleinendorf, der seit fast 30 Jahren nur noch ein schönes Fotomotiv ist.

Viele Tanzveranstaltungen

Bei den meisten Lesern wird die Erinnerung mit dem Saal verbunden sein, der bei Tanzveranstaltungen bis zu 1000 Personen Platz geboten hat. Die Autos der Gäste standen damals bis weit über das Specker Feld. Brigitte Albersmeyer stellte mir vor einigen Wochen eine große Menge an Informationsmaterial zur Verfügung, das wegen seines Umfanges in zwei Berichten erscheinen wird.

Aber wie kam es eigentlich zu dem Namen „Letzter Heller“? In einem Bericht zum 100. Jubiläum der Gaststätte heißt es, dass so manch ein Zunftsgeselle, Handwerksbursche oder auch Landstreicher, die landläufig auch „Speckjäger“ genannt wurden, hier früher ihren „letzten Heller“ (das letzte Geldstück) für die günstige Übernachtung auf dem Heuboden ausgegeben haben wird.

In einem alten Gästebuch, das auch heute noch verwahrt wird, findet man Namen wie „Heinrich von Europa“ oder auch „Heinrich von der Bretterwand“, aber auch zahlreiche Studenten und selbst Doktoren, die diese äußerst günstige Übernachtungsmöglichkeit für 15 Pfennige pro Nacht nutzten. Nach 1900 wurde der Übernachtungspreis um 1/3 auf 20 Pfennig erhöht.

Bereits 1822 wird von einem Vorbesitzer Hohnstädt und seinem Hause als „Letzten Heller“ an gleicher Stelle berichtet, als dort eine Parthie von 17 Stück Leinwand, einige Hemden, eine Pfeife und eine silberne Taschenuhr gestohlen wurde. Da dürfte der Rucksack eines „Speckjägers“ dann wohl richtig voll gewesen sein.

1868 gegründet

Offiziell gegründet wurde der Gast-und Schankbetrieb am 1. April 1868 vom Bäcker Heinrich Sandforte. Später wurde der Betrieb für einige Zeit vom Bäckermeister Heinrich Grabenkamp geführt, bis dann dessen Schwiegersohn August Meier, der von der Stätte Meier-Ludewig in Wehe Barl stammte, die Bäckerei und das Lokal übernahm.

Dessen Sohn Wilhelm diente während seiner Militärzeit auf dem Schulschiff „Niobe“ als Schiffsbäcker und wurde im II. Weltkrieg noch einmal zu einer Bäckerkompanie eingezogen.

August und Wilhelm Meier bauten um 1912 das auch heutige noch sehr schön anzuschauende Gasthaus an der Bremer Straße auf. Bis 1960 befand sich der Saal des Gasthauses im Obergeschoss. Die alte Gaststube von 1912 ist auch heute noch im alten Zustand erhalten. Bis 1956 wurden im Letzten Heller, wie auch in vielen anderen Bäckereien noch Schwarzbrote mit einem Gewicht von bis zu 25 Pfund für den Backlohn gebacken.

1954 eröffnete man in der Steinstraße ein Café, „Hellers“ Butterkuchen (Platenkuchen) soll legendär gewesen sein. In der Weihnachtszeit wurden allein davon mehr als 130 Platen in der Steinstraße. verkauft. 1961 eröffnete hier dann der Dresdner Konditormeister Buchloh seine Feinbäckerei.

Schwiegersohn Fritz Albersmeyer (die Kleinendorfer kannten ihn nur als Hellers Fritz) errichtete 1961 den Saal mit angrenzender „automatischer“ Kegelbahn, die dann zur Heimstätte von insgesamt 17 Kegelclubs wurde.

„Use Fritz wat melk“ sangen die Schützen, nicht selten, wenn Hellers Fritz als Wirt das Schützenfest begleitete. „Ob hej sick woll wat merken let!“ folgte dann als Refrain.

Mittelpunkt im Dorf

Der „Heller“ war auch Mittelpunkt Kleinendorfer Vereinsleben. Vereine, wie Kriegerkameradschaft, Schützenvereins oder auch der MGV Liedertafel Kleinendorf wurden sämtlich hier gegründet und hatten hier ihr Vereinslokal.“

Mit dem Heller als Tanzlokal, das weit über die Landesgrenze hinaus bekannt war, wird der Bericht in einer der nächsten Ausgaben fortgesetzt.