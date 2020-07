Natur von der Schiene aus erleben

Dort angekommen, können mit einer Moorbahnfahrt, der Entdeckung eines „Moorpadds“ mit informativem Rundparcours und Matschkuhle im Naturschutzgebiet Neustädter Moor sowie einem Besuch der „Moorwelten“ (Europäisches Zentrum für Moor und Klima) weitere Ausflugshöhepunkte genossen werden. Ebenso ist eine Rückfahrt nach Rahden mit den mit Pedalkraft betriebenen Draisinen möglich.

„Ströher Lokschuppen“

Seit einigen Wochen stehen die Weichen für Jörg Hespos, den neuen Betreiber der Auenland-Draisinen , trotz Corona endlich auf Grün. „Das Angebot wird super angenommen, gerade jetzt, wo viele Menschen ihren Urlaub pandemiebedingt zu Hause oder in Deutschland verbringen“, sagt der neue Pächter , der am Draisinen-Endpunkt in Ströhen mit dem „Ströher Lokschuppen“ zudem ein kleines Ausflugslokal mit Außenterrasse und kleinem Spielplatz betreibt.

Seinen ebenfalls auf dem idyllischen Areal gelegenen Wohnmobilstellplatz hat Hespos in den vergangenen Monaten von 25 auf 60 Stellplätze erweitert und dafür kräftig investiert. „Auch die Camping-Gäste unternehmen gerne einmal eine Tour mit den pedalbetriebenen Schienenfahrzeugen“, sagt er.

Nachdem wegen Corona anfangs nur die kleinen Vierer-Draisinen auf die Strecke durften, ist jetzt auch unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen der Einsatz der beliebten Club-Draisinen für acht bis zwölf Personen wieder möglich. „Sie eignen sich ideal für kleine Gruppen“, sagt Hespos, der sich freut, dass erste Jugendgruppen bereits auf diese Weise ein Ferienprogramm an der frischen Luft genießen.

Generalüberholung

Zum Start der Saison hat der neue Betreiber alle Schienenfahrzeuge einer Wartung und Generalüberholung unterzogen, so dass diese nun auch optisch in neuem Glanz erstrahlen. Neben der bevorzugten Hin- und Rückfahrt zwischen Rahden und Ströhen werden jetzt auch die neu ins Angebot aufgenommenen Abendfahrten sehr gut nachgefragt. „Ein toller Freizeitausgleich für alle, die auch samstags erst noch arbeiten müssen“, weiß Jörg Hespos. Die Abendfahrten seien allerdings nur „one way“ möglich. „Im dunklen ist die Strecke nicht passierbar.“

Als gelungene Tourismuskooperation sehen Hespos’ Angebot auch die beiden Kommunen Rahden und Wagenfeld, die sich freuen, in ihm einen neuen kreativen Pächter gefunden zu haben. „Wir haben im Mühlenkreis und in der Dümmer-Weser-Region viele attraktive Angebote, die sich für ein paar Stunden, einen Tag oder auch länger erkunden und genießen lassen und die in der Summe eine ideale Urlaubsregion empfehlen“, sagt Hespos.

Selbst Gäste des neuen am Dümmer gelegenen Marissa-Ferienparks in Lembruch würden bereits das Angebot nutzen, die Natur hautnah mit der Draisine zu „erfahren“. Auch für das kommende Jahr lägen bereits erste Buchungen größerer einheimischer und auswärtiger Gruppen vor.

Auch Fahrten im Winter

Neben dem regulären Angebot während der bis Ende Oktober dauernden Saison möchte Hespos im Winter ebenfalls Fahrten anbieten. „So lange kein Schnee liegt, kann gefahren werden“, versichert der Auenland-Draisinen-Betreiber. Auch wenn der Buchungskalender mittlerweile schon gut gefüllt ist, gibt es für weitere Interessierte, wenn auch nicht an allen Tagen, noch freie Kapazitäten.

Aktuelle weiterführende Informationen finden sich im Internet unter www.auenland-draisine.de und www. stroeher-lokschuppen.de. Buchungsanfragen werden unter Telefon 0160/99779770 entgegen genommen.