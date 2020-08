Die Hintergründe sind noch unklar. Nach Angaben von Beobachtern rückte am Freitagabend, 31. Juli, um 17.30 Uhr die Polizei zu einem Großeinsatz in die Straße „Im Westerfeld” aus.

Das Polizeipräsidium Bielefeld, zuständig für alle Kapitalverbrechen in OWL, gab am Samstagabend, 1. August, 19.30 Uhr auf Nachfrage dieser Zeitung noch keine Auskunft über den Vorfall. “Der Vorgang liegt nun bei der Staatsanwaltschaft Bielefeld, die die weiteren Ermittlungen führt”, sagte der diensthabende Beamte in der Leitstelle der Polizeidirektion.

Vor wenigen Minuten, am Samstagabend, 1. August, wurde noch ein Polizeifahrzeug in der Straße „Im Westerfeld” gesehen.