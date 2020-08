Großes Kino unter freiem Himmel

Rahden (WB). „Freuen Sie sich auf großes Kino und erleben Sie ein paar vergnügte und kurzweilige Stunden! Seien Sie dabei, wenn es heißt‚ Film ab!“ So laden die Verantwortlichen des örtlichen Dersa-Kinos ein, das in diesem Jahr in Kooperation mit der Volksbank Lübbecker Land und dem WESTFALEN-BLATT bis Mittwoch, 19. August, das beliebte Open-Air-Spektakel vor der romantischen Kulisse der Burgruine präsentiert. Mit guten Wetterprognosen zum Wochenstart blicken die Veranstalter optimistisch in die kleine Reihe des „Volksbank Lübbecker Land Open-Air Kino“ mit turbulenten Komödien, Horror und knallharter Action auf 128 Quadratmetern Leinwandfläche.

Von Heidrun Mühlke