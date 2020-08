Auch hoher Besuch aus Bremen folgte der Einladung von Anna Bölling zum Fachgespräch zur ländlichen Nahmobilität: Der amtierende Präsident der Bremischen Bürgerschaft, Frank Imhoff, kam nach Preußisch Ströhen zum Nordpunkthaus. „Mangels aktivierter Bahnstrecke musste er mit dem Auto zum Termin anreisen, denn über weite Teile der Strecke besteht bekanntlich kein Bahnverkehr“, sagen Bölling und Winkelmann.

Stattdessen nutzten die Teilnehmer die Draisine und befuhren einen Abschnitt der Gleise nördlich von Rahden, der aktuell zumindest für Draisinenverkehr freigegeben ist.

Landratskandidatin Anna Bölling hob die Bedeutung einer Zugverbindung über die Kreisgrenze hinweg hervor: „Dieses Beispiel zeigt, dass die Zusammenarbeit mit unseren Nachbarkreisen intensiviert werden muss. Öffentlicher Nahverkehr hört nicht an Kreisgrenzen auf.“

„Es ist sicherlich ein Erfolg, dass in diesem Jahr die Entwidmung einiger Abschnitte auf der Bahnstrecke Sulingen – Nienburg verhindert werden konnte“, meinte die Landtagsabgeordnete Bianca Winkelmann, die sich in diesem Zusammenhang wie das AEBB auch mit einer Stellungnahme an das Eisenbahnbundesamt gewendet hatte.

Im Austausch mit den Vertretern des Aktionsbündnisses informierten sich die CDU-Landratskandidatin und Frank Imhoff über die Historie der Bahnstrecke und den aktuellen Sachstand. Es wurde einhellig als Fortschritt aufgefasst, dass nicht nur die Entwidmung von einzelnen Streckenabschnitten abgewendet werden konnte, sondern ebenfalls auch die Verkäufe einiger Abschnitte auf der Strecke.