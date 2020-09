Tierpark bietet Ablenkung von der Krise

„Wir freuen uns besonders, dass wir unseren Gästen auch unsere neue Indianershow ‚Yamanti‘ präsentieren können“, sagt Tierparkbetreiber Nils Ismer. Eigentlich sollte der Startschuss für die spektakuläre Show der Familie Frank bereits im April fallen. „Da bis jetzt die Abstandsregeln eine Vorführung in der Showhalle nicht zulassen, haben wir das Konzept geändert und spielen jetzt im weitläufigen Paddock mitten auf dem Gestütshof. Hier können sie Zuschauer ausreichend Abstand halten“, sagt Ismer weiter.

Tägliche Show

Die Show, an dessen Umsetzung die Familie Frank lange gearbeitet hat, wird täglich um 15.30 Uhr aufgeführt und das Zuschauen ist für Tierparkgäste natürlich im Eintrittspreis enthalten. Aber das ist nicht der einzige Höhepunkt, auf den sich Besucher freuen können.

Täglich um 11 Uhr (Wochenende und Feiertage 11.30 Uhr) erfolgt unter freiem Himmel im Gestütshof auch wieder die beliebte Tierschule, bei der interessierte Gäste dem Tierlehrer Miguel Frank bei der Arbeit mit seinen Schützlingen über die Schulter schauen können. Natürlich von Weitem…

Die Elefantenfütterung ist ein sehr beliebtes Ereignis im Tierpark Ströhen – damit es dabei nicht zu größeren Menschenansammlungen kommt und sich alle Besucher ausreichend auf der weitläufigen Anlage aus dem Weg gehen können, werden die Fütterungen gleich drei Mal täglich jeweils um 11, 13 und um 15 Uhr angeboten. Um 14 Uhr beginnen die Elefanten ihren Spaziergang und auch hier kann man als Besucher dabei sein.

Greifvogelvorführung

Die Greifvogelvorführung mit Greifvogel Finn und Falknerin Frauke beginnt an Werktagen um 13 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen um 17 Uhr. Hier bietet sich ebenfalls der Gestütshof als weitläufige Freifläche an.

Der Spielplatz und die Streichelwiese sind eingeschränkt und unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen nutzbar. Das Tierparkrestaurant ist geöffnet und Besucher haben ebenfalls die Möglichkeit, Speisen und Getränke zum Mitnehmen zu erwerben.

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in den Außenbereichen des Tierparks Ströhen wird empfohlen, ist jedoch nicht erforderlich (im Hofcafé zum Erwerb von Snacks oder Getränken sowie im Restaurant und in den Sanitären Anlagen ist ein Mund-Nasen-Schutz notwendig).

Ganz unbeeindruckt von der Coronakrise geht das Leben der Tiere seinen gewohnten Gang und es sind einige Tierkinder zur Welt gekommen. Leider musste, bedingt durch die Corona-Einschränkungen, die beliebte Tierkindertaufe am 26. Juli ausfallen. „Da unser Nachwuchs aber nicht ohne Namen bleiben soll, werden wir voraussichtlich einen neuen Termin in den Herbstferien planen.“ erklärt Ismer weiter. „Wir werden rechtzeitig darüber berichten.“ Schließlich sollen der niedliche Pumakater, die lustigen Kattakinder, der freche Servalkater und all die anderen Jungtiere nicht namenlos bleiben.