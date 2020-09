„Wegen der laufenden Planungen kann ich öffentlich noch nicht ganz so viel sagen. Fakt ist, dass mehrere Investoren Interesse an dem Projekt haben. Alle drei betroffenen Häuser an der Langen Straße stehen derzeit im Eigentum der Stadt Rahden. Alle Häuser von ‚Max und Moritz‘ über die ehemalige Reinigung bis hin zu ‚Henke Natura‘ stehen unter Denkmalschutz“, sagte der Bürgermeister.

Wer in die Gebäude investieren werde, wollte Honsel in der Öffentlichkeit nicht sagen. „Wenn ich hier die Namen nenne, besteht die Gefahr, dass alles erneut zerredet wird und die Investoren abspringen. Das wäre das Schlimmste, was uns passieren könnte.“

Letztlich sei die Stadt dabei, gemeinsam mit den möglichen Investoren ein Nutzungskonzept für die Gebäude zu erarbeiten. Dieses solle zu gegebener Zeit auch politisch diskutiert und der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden.

„Erst wenn wir das Konzept haben, werden wir erneut mit dem Denkmalschutz verhandeln.“ Honsel deutete auch an, dass die Denkmalschutzbehörde wohl das Ziel verfolge, alle drei Häuser erhalten zu wollen. „In unseren Augen aber ist zumindest ‚Max und Moritz‘ abgängig“, meinte Honsel.