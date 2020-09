Und nicht nur darüber jubelten die CDU-Mitglieder auf dem Hof von Ortsvorsteher Frank Holtmann: Auch der amtierende Bürgermeister Dr. Bert Honsel wurde für eine weitere Amtsperiode mit überwältigender Mehrheit von 72,1 Prozent gewählt. Sein Mitbewerber Udo Högemeier (SPD) kam gerade auf 27,9 Prozent der Wählerstimmen.

„Ich freue mich, dass die Rahdener mir weiterhin vertrauen und dass ich so viele Stimmen erhalten habe“, sagte Honsel, der erst seinen Sieg abwarten wollte, bevor er die CDU-Wahlparty besuchte. Dort wurde er mit viel Jubel von den Parteimitgliedern begrüßt, die per Beamer auf einer Leinwand die Entwicklungen sowohl im Kreis als auch in der eigenen Kommune verfolgten.

Glücklich waren die Christdemokraten über die absolute Mehrheit: Sie sind künftig mit 18 Kommunalpolitikern (alle direkt gewählt) im Rat vertreten. „Unser Wahlkampfkonzept hat sich bewährt“, freuten sich Stadtverbandsvorsitzende Bianca Winkelmann und ihr Team.

Die SPD kommt auf 18,1 Prozent, verliert damit drei Sitze im Rat und ist künftig dort noch mit sechs Politikern vertreten. In das Gremium ziehen auch die FDP mit vier Sitzen sowie die Wählergemeinschaft UfR mit einem Sitz ein. Die FDP kam auf 11,7 Prozent der Wählerstimmen. Mit vier Sitzen sind auch die Rahdener Grünen im neuen Rat vertreten. Sie konnten ihren Stimmanteil verdoppeln. Vertreten ist zudem die neu angetretene AfD, die mit zwei Mitgliedern in den Stadtrat einzieht.

„Wir sind enttäuscht über den Wahlausgang sowohl auf Kreis- wie auch auf Kommunalebene“, zog SPD-Stadtverbandsvorsitzender Torsten Kuhlmann am Wahlabend eine kurze Bilanz. Gerade auch für den Bürgermeisterkandidaten Udo Högemeier hätte er ein besseres Ergebnis erwartet. „Wir werden daran arbeiten.“