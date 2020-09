Unfall in Wehe: Seniorin (75) gestorben

Rahden (WB/ni). Der schwere Verkehrsunfall in Rahden-Wehe am Mittwoch vergangener Woche hat nachträglich ein Todesopfer gefordert. Eine 75-jährige Frau erlag zwei Tage später ihren Verletzungen im Johannes-Wesling-Klinikum in Minden.