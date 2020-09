Rahden (WB). Das Hallenbad Rahden wird an diesem Samstag wieder geöffnet. Mit dem beliebten Hundeschwimmen fand am Sonntag die Freibadsaison in Rahden ihr Ende. An diesem Tag fanden bei bestem Wetter 93 Hunde und 184 Herrchen und Frauchen den Weg auf das Gelände.

Von Westfalen-Blatt