Afrikaner in Rahden getauft

Wie dem Schwarzafrikaner Yonga von der „Goldküste“ (heute Ghana) wohl zumute war, als er irgendwann zwischen Ende 1765 und Herbst 1767 in Rahden eintraf? Der aus Rahden gebürtige Amtsrat von Borries hatte ihn 1765 als vierzehnjährigen „negro slave“ in London von Robert Gordon, dem Kapitän des Sklavenschiffes „Otter“, gekauft und nach Deutschland mitgebracht.

In London befand sich damals der größte Sklavenmarkt Europas. Der englisch verfasste Kaufvertrag ist noch erhalten. Eigentlich wäre Yongas Bestimmungsort die Karibikinsel Antigua gewesen. Das Schicksal eines Plantagensklaven blieb Yonga immerhin nun erspart.

Einflussreiche Familie

Sein neuer Herr und Gebieter gehörte zu der aus Minden stammenden Familie Borries – einem einflussreichen, weitverzweigten Personenverband. Dessen beide Zweige wurden im 18. Jahrhundert in den Adelsstand erhoben. Franz Christian von Borries war Amtsrat und später Geheimer Rat in Preußen. Er wurde zum Gründer der sogenannten Rahdener Linie derer von Borries.

Als englischer Agent hatte er sich während des Siebenjährigen Krieges zwischen den Großmächten Frankreich und England (1756-1763) darum gekümmert, dass das mit Preußen verbündete englische Heer während des Krieges auf deutschem Boden etwa mit genügend Futter für seine Pferde versorgt wurde. Aufenthalte in England, wo von Borries seinen Wohnsitz in Westminster (London) genommen hatte, gehörten zu seinem Job.

Nach Ende des Krieges 1763 wirkte er in London als Gesandter der preußischen Provinz Minden-Ravensberg. Er verhandelte vor Ort über die Entschädigung der deutschen Kriegslieferanten für ihre Leistungen zugunsten der britischen Truppen. Zwei Jahre nach Kriegsende erwarb er Yonga 1765 zum Preis von 47 britischen Pfund und 15 Schillingen. Wiederum zwei Jahre später ließ es sich von Borries nicht nehmen, den völlig entwurzelten und mit einiger Wahrscheinlichkeit auch traumatisierten Afrikaner Yonga dort vorzustellen und einzuführen, wo er selbst 1723 das Licht der Welt erblickt hatte – eben in Rahden.

Vermutlich hier wurde Yonga, von dem man nicht weiß, wie lange er sich in England aufgehalten hatte und in welcher Sprache man sich mit ihm zunächst verständigen konnte, in den „christlichen Wahrheiten“ unterrichtet. Ob nun in Rahden oder an einem oder mehreren anderen Orten: Franz Christian von Borries sorgte dafür, dass „der Mohr Yonga“ am 28. Oktober 1767 „in seinem 16ten Jahre“ in der evangelischen Kirche zu Rahden auf den Namen Franz Wilhelm getauft wurde.

Prüfung abgelegt

„Vor der Heiligen Taufe hatte Yonga in Gegenwart vieler Glieder der Gemeinde in der Kirche eine Probe oder Prüfung abgelegt.“ Seine Taufpaten waren – wenig verwunderlich – der Amtsrat Borries und dessen ebenfalls aus Rahden stammende Gattin Friederike Wilhelmine, geb. Schrader, die „Amts-Räthin“.

Das zahlreiche Publikum bei Taufen von Afrikanern war aus Sicht der Taufpaten durchaus erwünscht. Und bestimmt musste man viele Rahdener Gemeindemitglieder auch nicht lange bitten, einem solchen Taufereignis beizuwohnen.

Die von Borries konnten mit dem exotischen Erwerb prunken. Vielleicht spielte aber auch eine Rolle, dass das Ehepaar kinderlos geblieben war. Wie lange und wie oft das Trio derer von Borries mit ihrem schwarzen Diener sich nach der Taufe noch im Rahdener Raum aufhielt, bleibt offen.

Yonga in Rahden getauft

Wolfgang Bechtel, dem Detmolder Genealogen und Historiker, kommt das Verdienst zu, Yongas Lebensgeschichte als Erster gründlich erforscht und dokumentiert zu haben. Er ging allerdings davon aus, dass Yonga in London getauft wurde. Nachdem aber der Rahdener Taufeintrag von 1767 vorliegt, wird deutlich, dass sich die Taufe in Rahden ereignet hatte.

Yonga gab 1790 an, er habe „vier Jahre als 'Mohren-Sklave' und 22 Jahre als Christ gedient“. Durch seine Geschäfte reich geworden, kaufte von Borries ab 1774 in der Heimat Immobilien in größerem Stil ein, darunter seinen neuen dauerhaften Wohnsitz, das Rittergut Eckendorf in der Grafschaft Lippe. Hier diente Yonga ihm wie schon zuvor in all den Jahren als Raseur, Friseur und Tafeldecker. Außerdem war er Reisebegleiter auf den zahlreichen Reisen des Franz Christian von Borries.

Yonga zog nach Lippe

Das Verhältnis zwischen Yonga und seinem Herrn trübte sich im Lauf der Jahre immer mehr ein. 1778 und 1788 flüchtete Yonga, doch wurde er beide Male aufgegriffen und wieder zurückgebracht. Es traf sich aus Sicht des von Borries deshalb gut, dass er seinen „Besitz“ 1789 an den jungen lippischen Herrscher Graf Leopold verschenken konnte. Yonga diente von nun als „Hofmohr“ in der lippischen Hauptstadt Detmold, wo er wohl als freier Diener angesehen und entlohnt wurde.

Prozess geführt

Gegen seinen ehemaligen Herrn von Borries jedoch ging Yonga, der im relativ fortschrittlichen Lippe den Detmolder Juristen Antze als Armenanwalt an seiner Seite hatte, gerichtlich vor. „Dieser Prozess, in dem ein früherer Sklave seinen Herrn auf Nachzahlung von Lohn verklagte, dürfte wohl einmalig sein“, urteilt der Detmolder Historiker Wolfgang Bechtel. Im Prozess zeigte sich ein Menschenbild, das stark von der Aufklärung bestimmt war. Die Französische Revolution von 1789 hatte in diesem Sinne bereits am 26. August 1789 die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte verkündet. Geheimrat von Borries hingegen beharrte in traditioneller Sklavenhaltermanier darauf, Yonga sei sein Eigentum, mit dem er nach eigenem Gutdünken umgehen könne.

Fürs Erste gab die Lippische Hofkanzlei als Entscheidungs­instanz Franz Christian von Borries recht: Wer wie Yonga anderswo in die Sklaverei geraten sei, werde auch durch einen Aufenthalt im Deutschen Reich oder die Taufe nicht automatisch frei.“

Der Prozess im Fall Yonga ist einer der Pfeiler einer Untersuchung der Bremer Professorin von Mallinckrodt. Sie gelangt anhand des Schicksals von Yonga und anderer Fälle zu dem Schluss, dass anders als früher allgemein angenommen auch im damaligen – alten – Deutschen Reich die Sklaverei nicht per se ausgeschlossen war.

Yonga heiratete in Schötmar

Kurz nach seinem Etappensieg in der Auseinandersetzung mit Yonga verstarb von Borries Ende 1795. Nach einigem Hin und Her einigte sich seine Witwe 1796 mit Yonga auf die Zahlung von 100 Talern als Entschädigung für dessen Dienste. Ursprünglich hatte er 330 gefordert. Doch verstarb auch der ehemalige Sklave bereits im Jahre 1798 mit ungefähr 57 Jahren. 1789 hatte er in Schötmar eine Einheimische geheiratet, mit der er sieben Kinder hatte. Seine Witwe überlebte ihn um 23 Jahre. Der letzte nachzuweisende Nachfahre Franz Wilhelm Yongas war sein 1852 in Detmold geborener und 1866 dort konfirmierter Urenkel Heinrich Arnold Lebrecht.

Übrigens war Franz Wilhelm Yonga definitiv nicht der erste „Mohr“, der zumindest zeitweilig auf dem Gebiet des Altkreises Lübbecke gewohnt hatte. Am 1. August 1714 verstarb der „Mohr“ Friedrich Christian, der aus Bengalen (Westbengalen ist heute Teil Indiens, Ostbengalen ist Bangla Desh) stammte. Er lebte auf dem Rittergut Crollage (Bad Holzhausen/Preußisch Oldendorf). Der Sterbeeintrag im Kirchenbuch nennt leider keine weiteren Einzelheiten.

Wie man sieht, musste ein Fremder nicht unbedingt aus Afrika stammen, um als „Mohr“, also als Schwarzer, tituliert zu werden. Eine Abschrift dieses Eintrags aus dem Jahre 1935, die vom Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Holzhausen unterschrieben ist, findet sich im Archiv des Rittergutes. Wer zu welchem Zweck gerade in der NS-Zeit diese Abschrift benötigte, lässt sich nicht ergründen. Im Allgemeinen wurden damals solche Dokumente zur Beibringung des sogenannten Ariernachweises, einer rassistischen Bevorzugung angeblich echter Deutscher, erstellt und gesammelt.

Strasse benennen

„Franz Wilhelm Yongas Schicksal war in durchaus nennenswerter Weise mit Rahden verknüpft. Als Vorkämpfer für mehr Gerechtigkeit hätte er eine Ehrung auch in Rahden, etwa durch Benennung einer Straße nach ihm, verdient“, meint Historiker Ortgies.