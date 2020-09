„Ab Montag wieder Regelbetrieb“

Maskenpflicht und Quarantäne nach Corona-Fall am Gymnasium Rahden enden am Freitagabend

Rahden (WB). Am Gymnasium Rahden wird es ab Montag wieder geregelten Unterricht geben. An der Schule war ein Schüler der Oberstufe positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Vorsorglich wurden er und die Kontaktpersonen in häusliche Quarantäne befohlen. Am Mittwoch hatte es dann ein freiwilliges und kostenloses Testangebot der Mühlenkreis-Kliniken gegeben.