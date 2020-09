Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 24-jähriger Audi-Fahrer aus Rahden die Mindener Straße in westliche Richtung. In einer Rechtskurve überholte er den Ford Fiesta eines 20-jährigen Rahdeners. Hierbei kam es zur seitlichen Berührung der Fahrzeuge. Im weiteren Verlauf stieß der Audi mit einem entgegenkommenden Opel einer 26-Jährigen aus Stolzenau zusammen. Durch diesen Frontalzusammenstoß wurden beide Autos erheblich beschädigt. Sie wurden durch die Polizei sichergestellt. Rettungswagen brachten die schwer verletzten Autofahrer in umliegende Krankenhäuser. Da der Verdacht bestand, dass ein Beteiligter unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet.