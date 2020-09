Stadt Rahden kann 13 Straßen sanieren

Eigenanteil 200.000 Euro

Zwar hätte der Bürgermeister gemeinsam mit dem Ausschussvorsitzenden die Entscheidung fällen können. Wegen des Umfanges erfolgten Diskussion und Entschluss über das Maßnahmenpaket, das einen Eigenanteil der Stadt in Höhe von 230.250 Euro umfasst, kurzfristig im Fachausschuss getroffen.

„Der Eigenanteil der Stadt in Höhe 111.150 Euro für das Jahr 2020 steht im Vermögensplan des Wirtschaftsplanes des Straßenbetriebes zur Verfügung. Die Mittel für 2021 werden entsprechend in die Planung mit aufgenommen“, hieß es in der Sitzung.

Konjunkturprogramm

Die Verwaltung hatte bereits in der Ratssitzung am 25. Juni einen Überblick über die sich aus den Konjunkturprogrammen des Bundes und des Landes anzubahnenden Förderprogramme für die Kommunen gegeben. Unter anderem ging es um das Sonderprogramm für die kommunale Verkehrsinfrastruktur in Höhe von 50 Mio. Euro.

Aufruf schon im Juli

Das Land hatte Mitte Juli einen Förderaufruf an die Kommunen gerichtet, das bis Ende 2021 befristet ist. Im Rahmen dieses Sonderprogrammes werden Deckensanierungen an Gemeindestraßen mit 85 Prozent gefördert. Für Fördermaßnahmen wurde eine kurzfristige Bewilligung angekündigt.

Im Hinblick auf mögliche Förderprogramme hatte die Verwaltung bereits im Vorfeld auf der Grundlage des Wirtschaftswegekonzeptes eine Liste der dringendsten Deckensanierungsmaßnahmen in allen Ortschaften des Stadtgebietes erarbeitet.

Schäden sind enorm

„Es handelt sich um verkehrswichtige Straßen mit deutlichen Rissbildungen, Asphaltaufbrüchen, Absackungen, Kantenabbrüchen und Flickstellen, bei denen in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich waren, um der Verkehrssicherungspflicht nachzukommen“, erläuterte Fachbereichsleiter Dieter Drunagel.

Für diese Maßnahmen wurden 13 Förderanträge auf den Weg gebracht. Die Bezirksregierung Detmold hat der Stadt in dieser Woche für alle beantragten Maßnahmen die Zustimmung zu einem vorzeitigen Maßnahmenbeginn erteilt, damit die Arbeiten kurzfristig ausgeschrieben und vergeben werden können.

Vergabe muss jetzt erfolgen

„Voraussetzung für die Förderung nach Bewilligung des vorzeitigen Maßnahmenbeginnes ist die Vergabe des Auftrages bis zum 1. Oktober 2020 und die Meldung der jeweiligen Vergabesumme bis zum 15. Oktober 2020. Die Bewilligungsbescheide werden danach erteilt“, heißt es in den Förderrichtlinien.

Zuschuss ist großzügig

Bei 85 Prozent Zuschuss blieb den Ausschuss-Mitgliedern eigentlich keine Alternative, als die Zustimmung.

Eine Diskussion kam lediglich auf, als Günter Meier (SPD) darauf hinwies, dass es eine Absprache gegeben habe, die Bewilligung der Fördermittel nicht im Wahlkampf zu nutzen. Dies habe aber Landtagsabgeordnete Bianca Winkelmann (CDU) mit einer diesbezüglichen Pressemitteilung noch vor der Kommunalwahl getan, warf Meier vor. Weiter kritisierte er die Auswahl der zu sanierenden Straßen. Ob denn „die Landtagsabgeordnete gemeinsam mit den Ortsvorstehern die Straßen ausgesucht“ habe, wollte er wissen.

Auswahl nach Liste

Christian Krüger (CDU), gleichzeitig Ortsvorsteher in Tonnenheide wies den Vorwurf des Sozialdemokraten energisch zurück. Meyer habe doch gehört, dass die Straßen nach der Prioritätenliste der Verwaltung ausgewählt wurden, konterte er.

An der sachlichen Entscheidung änderte der Einwurf Meiers nichts mehr. So sah denn auch die SPD-Fraktion die Notwendigkeit der Sanierungen eigentlich von Beginn an ein.