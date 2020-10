Rahden(WB). Beim Transport von Sandsäcken auf einen Silo ist auf dem Gelände einer Biogasanlage in Rahden-Sielhorst am Dienstagvormittag ein 59-Jähriger mit seinem Radlader bei der Fahrt rückwärts hinunter in Schräglage geraten und mit seiner Arbeitsmaschine umgestürzt.

Von Westfalen-Blatt