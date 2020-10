Damit die ganze Arbeit nicht umsonst war, wird es am Sonntag, 11. Oktober, ab 14 Uhr einen kleinen Verkaufstag auf dem Museumshof geben. Die Ehrenamtlichen bieten an diesem Tag selbst gemachtes Sauerkraut, eingelegte Bohnen und Verschiedenes vom Kleinfeld an.

Unter anderem werden Kürbisse, eingelegte Rote Beete und alte Kartoffelsorten wie Blauer Schwede, Heiderot, Laura, Linda oder die Blaue Anneliese verkauft. Auch die Imker wollen an diesem Tag ihren leckeren Honig vom Museumshof anbieten. Wie immer gilt allerdings: „Wenn alle, dann alle“.

„Ein Rahmenprogramm wird es bedingt durch Corona nicht geben. Wer sich also für den Winter eindecken möchte, ist willkommen“, schreibt Museumshof-Leiterin Lena Buhrmester.

Damit die Corona-Hygienemaßnahmen eingehalten werden können, bittet Buhrmester um Rücksicht. Besucher sollten darauf achten, eine Gruppenbildung vor den Verkaufsständen zu vermeiden. „Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist Pflicht und die Abstandsmarkierungen sind einzuhalten, damit die Veranstaltung unter Einhaltung aller Vorgaben durchgeführt werden darf“, heißt es von der Stadt Rahden.

Die Parkplätze auf der großen Wiese stehen derzeit aufgrund der Baumaßnahmen des Wohnmobilstellplatzes nicht zur Verfügung. Parkmöglichkeiten bestehen am Schützenheim und am Gasthaus „Am Museumshof“.

„Wir freuen uns, wenn der eine oder andere Gast nach dem Einkauf noch eine kleine Runde über den Museumshof dreht. Die Gebäude sind alle geöffnet und unter Einhaltung der Abstandsregeln zu besichtigen“, schreibt die Museumshof-Leiterin.

Ab Montag geht der Museumshof dann in die Winterpause. Lena Buhrmester dankt dem Team und allen Besucherinnen und Besuchern für die Unterstützung in diesem schwierigen Jahr.

„Ich hoffe, dass wir uns alle im Jahr 2021 wieder häufiger sehen dürfen und der Museumshof dann mit zahlreichen Gruppen, Aktionstagen, Ferienspielen, dem mittelalterlichen Treiben und vielen Ehrenamtlichen belebt werden kann“, meint Buhrmester.