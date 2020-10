Rahden (SaR). 32 Jahre lang hat Gudrun Stratmann das KS Reisebüro an der Lemförder Straße in Rahden geführt und dabei vielen Menschen zum Traumurlaub verholfen. Doch das ist nun bald Geschichte: Zum 30. Oktober schließt die Reiseverkehrskauffrau ihr Geschäft am Kreisverkehr, das sie am 2. Februar 1989 eröffnet hatte.

Von Westfalen-Blatt