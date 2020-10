Der Hausmüll schlummert unterirdisch

Es war die Ziegelei Detering, deren Tonkuhle nach der Aufgabe der Betriebsstätte zur Hausmülldeponie wurde. Tausende von Tonnen Abfall – vermutlich seinerzeit nicht unter den heute gültigen Entsorgungsvorschriften – sind dort entsorgt worden.

Etwas abseits der Straße gelegen und von dort aus mit dichtem Gehölz von neugierigen Blicken abgeschirmt, „schlummert” das große Gelände heute vor sich hin. Es ist im Besitz des Kreises Minden-Lübbecke, der hier noch Deponienachsorge betreiben muss und zudem einen lokalen Standort für seinen Bauhof eingerichtet hat.

Kritik der Anlieger in den 90er Jahren

Wer das Gelände vom anderen Ende des Grundstücks vom Varlheider Heideweg aus betrachtet, entdeckt ein Meer von Fotovoltaikplatten, das der Kreis Minden-Lübbecke errichtet hat und betreibt. Die auf Stahlgestellen montieren Platten bedecken seit einigen Jahren mehr oder weniger die frühere Müllkuhle.

Der Kreis musste in den 90er Jahren nach heftiger Kritik der Anlieger die Abdichtung der Deponie verbessern. Der eingelagerte Hausmüll „setzte“ sich unter der Erde. So entstanden Risse und Spalten in der oberen Abdeckung, die dann Müllgestank freisetzten. Jetzt legt neben der verbesserten Abdeckung auch die Fotovoltaik ihren „Mantel” über den Müllberg. In Verbindung mit umfangreicher Randbegrünung lässt sie im Sommer nur wenige Blicke auf das eingezäunte Gelände zu.

Mit der Fotovoltaik hat der Kreis gute Erfahrungen gemacht, wie Pressesprecherin Sabine Ohnesorge auf Anfrage dieser Zeitung berichtete. „Die Anlage wurde im September 2012 in Betrieb genommen und umfasst 5840 Fotovoltaikmodule mit einer Wechselrichterleistung von 1320 Kilowatt“, sagte Ohnesorge.

Weil unter den glitzernden Platten ein enormer Müllberg schlummert, muss der Kreis eine intensive Nachsorge betreiben, damit möglichst keine Schadstoffe in die Umwelt oder ins Grundwasser gelangen. „Die Deponie ist nach unten hin abgedichtet. Das Sickerwasser wird gesammelt“, erklärte Sabine Ohnesorge. „Wir transportieren es zu unserer Mülldeponie Pohlsche Heide. Von dort wird es zur Sickerwasseraufbereitungsanlage in Heisterholz gepumpt.“

Die insgesamt 14 Grundwasserbrunnen und 3 Oberflächenwassermessstellen auf dem Varlheider Deponiegelände würden halbjährlich beprobt und analysiert. „Das Sickerwasser wird monatlich mit einem Kurzprogramm untersucht “, sagte die Kreis-Sprecherin. „Außerdem erfolgt halbjährlich im Zuge der Eigenüberwachung ein umfangreicheres Analyse-Programm.“

Bauhof des Kreises nutzt Gelände

Dass hier auf dem heutigen Deponiegelände eine für Rahden und Umgebung bedeutende Ziegelei stand, erkennt der Betrachter höchstens noch an dem großen roten Klinkergebäude. Der Zustand ist von außen nicht mehr gut, überall gibt es kaputte Fensterscheiben. Dort war damals die Tonbrennerei untergebracht. In dem Gebäude standen die Brennöfen für die Ziegel. Nach dem Aus der Ziegelei ging das Gebäude zunächst an den Zweckverband Rahden und nach der Gebietsreform 1973 an den Kreis Minden-Lübbecke. Aktuell wird die alte Brennofen-Halle ebenfalls vom Bauhof des Kreises genutzt.

Rahdens Stadtheimatpfleger Claus Dieter Brüning und Varls Ortsheimatpfleger Reinhard Stevener haben sich mit der Geschichte der Varlheider Ziegelei befasst. Noch heute gibt es viele ältere Häuser, Ställe oder Scheunen im Rahdener Land, die mit den typischen roten Detering-Steinen erbaut wurden.

Als die Ziegelei 1968 stillgelegt wurde, waren die Vorkommen an Ton fast erschöpft. Die Tongrube wurde später offiziell zur Mülldeponie des Kreises Minden-Lübbecke. Die Ziegelei Löhr in der Nachbarschaft arbeitete noch ein paar Jahre länger, bis sie 1977 von der Ziegelei Meyer-Holsen übernommen und mit großem Aufwand aus- und umgebaut wurde. Heute stellt Meyer-Holsen in modernsten Anlagen Dachziegel her.