Eigentlich sollte Weihnachten der Tannenbaum in den neuen Räumen leuchten... „Wir sind auf einem guten Weg“, sagt Löschgruppenführer Christian Benker auf Anfrage dieser Zeitung.

„Alles klappt gut, auch mit den ausführenden Firmen vor Ort. Allerdings muss das Richtfest ausfallen. Das ist schade, aber die Bedingungen lassen das nicht zu. Vielleicht können wir im kommenden Jahr alles mit einer großen Einweihungsparty nachholen“, hofft der Chef der Tonnenheider Wehrleute.

„Geplant ist, dass das Haus Mitte des kommenden Jahres fertig sein soll“, sagt er. Doch auch das Wetter in der Herbst- und Winterzeit spiele dabei eine bedeutende Rolle. Immerhin: Das Haupthaus in Massivbauweise und die Fahrzeughalle stehen bereits fast komplett.

„Verwaltungstrakt, Schulungsräume und Sanitärbereich entstehen nach den Plänen des Architekturbüros Holste in massiver Bauweise. Die Fahrzeughalle mit drei Stellplätzen wird als Stahlkonstruktion errichtet“, schildert Fachbereichsleiter Uwe Trentelmann von der Stadt Rahden. Es entstehen Umkleideräume für 55 Personen (45 Männer/ 10 Frauen).

Die Baukosten beziffert Trentelmann mit etwa 1,15 Millionen Euro. Darin inbegriffen sind bereits Einrichtung und Ausstattung des Gebäudes.

Bis zum Baubeginn des Feuerwehrhauses ist es ein langer Prozess gewesen, seit man sich 2012 erste Gedanken machte, das Löschgruppendomizil zu vergrößern. Umbau oder Neubau – das war lange Zeit die Frage.

„Der Bau ist eine Investition in die nächsten vier Jahrzehnte“, machte Bürgermeister Bert Honsel bereits beim Spatenstich aufmerksam. „Beste Voraussetzungen, um mit moderner Ausstattung und attraktivem Fuhrpark neue aktive Mitglieder für dieses Ehrenamt zu gewinnen, gerne auch erste weibliche Unterstützung.“

Obwohl in den Reihen der 35 Tonnenheider Aktiven bisher noch keine Kameradinnen ihren Dienst versähen, habe man bei der Planung zehn Plätze sowie separate Sanitäranlagen berücksichtigt.

Neben drei Stellplätzen ermöglicht die Fahrzeughalle zudem, dass im Winter Wartungsarbeiten an den Fahrzeugen im Halleninneren vorgenommen werden könnten und nicht mehr draußen in der Kälte. Schulungsraum, Büro, Küche, Umkleiden und Sanitäranlagen, Technikraum, Werkstatt, Schlauchlager und Trocknungsraum finden zudem in dem neuen Gebäudekomplex genügend Platz.

„Der Neubau ist ein Zeichen für die Wichtigkeit der Wehr und ein Meilenstein für die Dorfentwicklung, denn in anderen Bereichen wollen wir ja auch noch weitergehen“, verwies der Ortsvorsteher auf die vorgesehene Umnutzung des alten Feuerwehrdomizils zum Dorfgemeinschaftshaus sowie die Installierung weiterer Sanitäranlagen für den örtlichen Sportverein.