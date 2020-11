Keine Konkurrenz für den „Stein“

Bekommt der Große Stein in Tonnenheide etwa Konkurrenz? Seit einigen Wochen hat eben auch der kleinen Ort Hüven im Emsland eine solche Sensation zu bieten: Auf einem Acker liegt ein gewaltiger Stein – möglicherweise bis zu 140 Tonnen schwer.

Eine Landwirtsfamilie hatte den Findling im Sommer freilegen lassen. Seitdem ist der Ort Anziehungspunkt für Schaulustige geworden. Bald soll der Stein wegtransportiert werden. Die Gemeinde habe schon eine Stelle im Ortszentrum gefunden, sagte Alfons Kohne, stellvertretender Bürgermeister von Hüve.

Eigentlich hätte der Stein schon längst abtransportiert werden sollen, aber die Corona-Pandemie hatte die Aktion ausgebremst. Der Stein muss vermessen und auch das Gewicht bestimmt werden.

Geologen schauten sich inzwischen den Stein aus der Nähe an. Er sei etwa 5,80 Meter lang, 2,90 Meter hoch und 4,50 Meter breit, heißt es. Wo genau der Stein aus Skandinavien herstammt, muss nun anhand von Gesteinsproben bestimmt werden.

Mit seiner Größe gehört der Stein definitiv zu den zehn größten Findlingen, die bislang in Niedersachsen gefunden wurden. Gut 35.000 Euro kostet der Transport und das Aufstellen, inklusive der Neugestaltung der Ortsmitte von Hüve.

Ein Prozedere und ein finanzieller Aufwand, den die Tonnenheider schon seit vielen Jahren hinter sich haben: Schon 1915 wurde der „Große Stein“ entdeckt, allerdings nur als Granitblock, der sich wenige Zentimeter über den Boden erhob.

Und noch im gleichen Jahr ließ man den Stein, der sich zwischen dem Wohngebäude und dem Stall auf dem Hof Klasing befand, freilegen. Damals maß man 10 Meter Länge, sieben Meter Breite und drei Meter Höhe. Das Gewicht wurde später mit 350 Tonnen angegeben. An einer Seite ist ein Teil abgesprengt worden.

Also ist der Hüvener Stein keine wirkliche Konkurrenz zum „Stein“ in Tonnenheide. Dieser hat doch ganz andere Dimensionen. Einige Findlinge sind jedoch deutlich größer und schwerer, dazu zählen der Buskam (vermutlich etwa 1600 Tonnen) und der „Große Stein“ in Altentreptow (etwa 360 Tonnen). Weiter südlich von Tonnenheide sind keine aus Skandinavien stammenden und erhaltenen Findlinge ähnlicher Dimension mehr bekannt.

Der nächste Stein dieser Dimension befindet sich mit dem Giebichenstein (etwa 330 Tonnen) bei Nienburg/Weser unweit nordöstlich von Tonnenheide.

1972 griff man in Rahden und Tonnenheide die Ideen der Hebung des Steins und des Transportes an andere Stelle wieder auf. 1975 wurde dies erneut aufgegeben, weil das Vorhaben technisch nicht möglich schien. Doch Heimatverein Tonnenheide und die Stadtverwaltung Rahden gaben nicht auf. Verschiedene Angebote wurden eingeholt.

Auch das Geld musste aufgebracht werden, so dass erst 1981 die Spezialkrane anrückten, die zunächst den Fachwerkspeicher komplett an den Haken nahm und an eine andere Stelle versetzte. Erst dann wurde der „Große Stein“, wie er heute heißt, an den Haken genommen und an seinen neuen Standort transportiert, der etwa 100 Meter entfernt lag.

Auch die Familie Klasing gab damals das Einverständnis zur Hebung des heutigen Denkmals, das – in normalen Zeiten – Treffpunkt für Veranstaltungen des Heimatvereines und Backtage ist.

Die Chronik beziffert den finanziellen Aufwand dafür mit insgesamt 142.279 Euro inklusive der Versetzung des Speichers.