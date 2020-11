Nach mehr als 30 Jahren ist Schluss

Seit mehr als 30 Jahren haben die Grünen Damen im Krankenhaus Rahden einen wichtigen ehrenamtlichen Dienst versehen. Nun beschlossen die 15 Mitglieder, die Rahdener Gruppe der Grünen Damen mit sofortiger Wirkung aufzulösen.

Im Jahr 1987 wurden in Rahden unter der Schirmherrschaft der evangelischen Kirchengemeinde die Grünen Damen gegründet, deren Schwerpunkt im Besuchsdienst der Patientinnen und Patienten lag.

Anlass zur Gründung: Die Situation in den Krankenhäusern hat sich in den zurückliegenden Jahren sehr verändert. Immer weniger Personal muss sich um die meist pflegebedürftigen Menschen kümmern. Da fehlt es gelegentlich einfach an Zeit, um sich den menschlichen und seelischen Nöten der Patienten zu widmen.

Die Grünen Damen hatten bisher ihre Zeit zur Verfügung gestellt, um zahlreiche kleine Aufgaben für die Patienten zu übernehmen und ein offenes Ohr für die Anliegen der Menschen zu haben.

Neben dem Besuchsdienst entstand seit 2005 ein weiterer Schwerpunkt in Rahden, indem unterstützungsbedürftigen Patienten beim Frühstück geholfen wurde. Der Einsatz der Grünen Damen diente auch dem Ziel, dass Schwestern und Pfleger mehr Zeit für die Erledigung der medizinisch notwendigen und pflegerischen Aufgaben erhielten.

»Ein bisschen betüdeln«, nannte die jetzt ehemalige Leiterin der »Grünen Damen«, Sigrid Fabri, das. Sie wusste, wie wichtig so etwas ist, um gesund zu werden. »Wir übernehmen keine pflegerischen Aufgaben. Dafür sind wir nicht ausgebildet. Wir geben auch keine Medikamente aus. Aber wir können den Patienten den Krankenhausaufenthalt erleichtern«, so lautete bisher die Devise.

Anfangs hatte es zwar durchaus Bedenken gegeben, ob der Frühstücksdienst nicht die Abläufe auf der Station eher stören würde. Aber in der Praxis bestätigten sich die Befürchtungen nicht. Im Gegenteil. »Die ›Grünen Damen‹ zeigten sich als Bereicherung.

Etwa eine Stunde dauerte in der Vergangenheit der Frühstücksdienst. In der Cafeteria warteten dann bereits die Frauen, die den Besuchsdienst übernahmen. Dann begannen die für den Besuchsdienst eingeteilten Helferinnen ihren Rundgang durch die Zimmer. Sobald sie das Zimmer betraten und sich kurz vorgestellt hatten, lautete eine ihrer ersten Fragen meistens: »Haben Sie einen Wunsch?« Denn die Grünen Damen nahmen sich nicht nur Zeit für ein freundliches Gespräch, sie erledigten auch kleinere Aufgaben für die Patienten, brachten zum Beispiel Wäsche zur Reinigung oder einen Brief zur Post. Oder besorgten Kleidung oder Toilettenartikel, wenn jemand so überraschend ins Krankenhaus musste, dass keine Zeit blieb, eine Tasche zu packen.

Über die ehrenamtliche Arbeit und die Erlebnisse am Krankenbett hat man sich in den regelmäßigen Zusammenkünften ausgetauscht. Durch die „Corona-Krise“ und deren Auswirkungen für das Gesundheitswesen konnten die Grünen Damen in Rahden seit Monaten ihre Aufgabe im Krankenhaus nicht mehr erfüllen.

Mit Blick auf die hohe Altersstruktur der Mitwirkenden und die sich ständig verändernden Pflegesituationen in den Krankenhäusern mit kurzen Liegezeiten der Patienten haben sich die Frauen der Rahdener Gruppe dazu entschlossen, ihre Arbeit zu beenden.

Der Kontakt der engagierten Mitarbeiterinnen untereinander soll weiterhin möglichst aufrecht erhalten bleiben.

Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde sagte mit einem Beitrag im Gemeindebrief Dank für diesen wertvollen Dienst, den die Grünen Damen seit mehr als 30 Jahre im Krankenhaus geleistet haben.

„Unzählige Menschen haben Hilfe und Zuwendung in belastenden Lebenssituationen erfahren. Viele gute Worte wurden gesagt, unzählige Hilfeleistungen in Lebensphasen erbracht, in denen Zuwendung besonders wichtig ist. Im Krankenhaus Rahden wird diese „Lücke“ sowohl bei den Patienten als auch bei dem Pflegepersonal zu spüren sein“, heißt es lobend im „Gemeinde-Echo“.