Aushalten und gesund bleiben

Soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit und die Teilhabe am gemeinsamen Wohlstand sind seit über 100 Jahren die großen Themen im Tätigkeitsfeld der deutschen Sozialverbände. In den Kreisgeschäftsstellen wird beraten, in den Landesverbänden Politik gemacht.

An der Basis in den Ortsverbänden geht es hingegen um die Geselligkeit, um die Pflege der Gemeinschaft und gemeinschaftlicher Projekte – Aufgaben, die den Leiterinnen und Leitern der Rahdener Ortsgruppen wirklich Sorgen bereiten. Die Organisation von Veranstaltungen, die Planung und Durchführung von Ausflügen und nicht zuletzt die Ehrungen verdienter Mitglieder sind im Moment eventuell noch für Profi- Fußballmannschaften möglich, für Seniorengemeinschaften leider nicht.

Welche Möglichkeiten bleiben da den Vorständen um ihre „Schäfchen zusammenzuhalten“?

Anders als in den Sportvereinen, Chören, Orchestern oder Schauspielgruppen gibt es für die Mitglieder der Sozialverbände keine Tätigkeit, die zu Hause alleine trainiert oder geübt werden könnte, wo die Teilnehmer über die „Social Media“ als definierte Gruppe kommunizieren können und so wenigstens ein virtuelles „Mannschafts“- Gefühl bestehen bleibt. In den Sozialverbänden zählt immer der direkte persönliche Kontakt.

„Wir vermissen die regelmäßigen Zusammenkünfte wie die monatlichen Treffen, das ausgefallene Grillen im Sommer, das Jahresfest und jetzt auch die Advents- Weihnachtsfeier“, beschreibt Hans Waltemate, erster Vorsitzender des Rahdener Ortsverbands, die Situation. „Wir hatten zum Osterfest alle Mitglieder, die regelmäßig an den Veranstaltungen teilnehmen mit netten, aufbauenden Versen und einer Bildercollage von vergangenen Ausflügen angeschrieben, in der Hoffnung ein wenig Freude zu verbreiten.“

Zu Pfingsten versuchte Familie Waltemate durch persönliche Telefongespräche mit den Mitgliedern etwas Aufmunterung und Hoffnung zu spenden, mehr war nicht möglich, da die Verantwortung für das „Wohl und Wehe“ der Gesundheit der Mitglieder schlicht zu schwer wog. Zumindest konnten im September 565 Mützen für Babys und Kleinkinder an die Missionarinnen Christine Lauterbach und Ulrike Keulertz von der Stiftung Hand in Hand, Hilfe für Afrika überreicht werden. Dafür hatten einige Damen der Gruppe ein Jahr lang fleißig gestrickt.

„Auch zur baldigen Advents- und Weihnachtszeit haben wir noch etwas im Hut“, verspricht Hans Waltemate, „dies alles kann dazu beitragen, den Zusammenhalt zu bekunden, das persönliche Treffen ersetzt aber alles nicht.“

Für die SoVD-Vorstände, die Mitglieder und für einen großen Teil der Senioren, bleibt im Moment also nur noch die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Kontaktbeschränkungen und die Zuversicht auf die Überwindung der Krise durch einen Impfstoff. Bis dahin werden Geburtstags-Glückwünsche, Urkunden und Anstecknadeln weiterhin ausschließlich kontaktlos übermittelt werden.

Auch im Düsseldorfer Landesverband bedauert man das Herunterfahren der ehrenamtlichen Aktivitäten sehr. Landespressesprecher Matthias Veit, der seiner Arbeit inzwischen fast ausschließlich per Videokonferenz nachgeht, weiß um die Gefahr der Vereinsamung älterer Menschen durch die Pandemie-Maßnahmen. „Wir regen nun intern dazu an, sich in der dunklen Jahreszeit nach den Mitgliedern zu erkundigen, zum Hörer zu greifen statt nur Weihnachtskarten zu verschicken, ansprechbar zu bleiben. Damit sich die Menschen auch mal was von der Seele reden können und sich eben nicht einsam fühlen. Auch die Kirchen können ja derzeit nicht in gewohnter Weise helfen. Enges Beisammensein im Gebet, erbauliche Gesänge – das alles tut den Menschen gut und kann nicht stattfinden wie gewohnt,“ schreibt er in seiner Stellungnahme zur aktuellen Situation. „Wir planen für das kommende Jahr neue Kampagnen und wollen auch wieder Aktionen vor Ort angehen, aber all diese Planungen stehen unter Vorbehalt. Digitale Lösungen als Plan B bekommen so auch in einem Verband wie dem SoVD eine wachsende Bedeutung.“

Einen vollwertigen Ersatz wird die digitale Kommunikation für die ältere Generation in den ländlichen Gebieten nicht bieten können, was tatsächlich bleibt, ist nicht mehr und nicht weniger als die Hoffnung auf eine Verbesserung der Lage, so zumindest sieht man es an der Basis.

Hans Waltemate fasst dies, stellvertretend für seine Vorstandskolleginnen und Kollegen, in Worte: „Wir können nur hoffen, dass das Corona-Virus durch die Medizin in verträgliche Bahnen geleitet werden kann, dass die Menschen in dieser Zeit vernünftig und vorsichtig sind, immer in der Hoffnung auf eine relative Normalität. Wir wünschen unseren Mitgliedern weiterhin Gesundheit, Geduld und Freude an kleinen Dingen. Wir versprechen, dass wir, wenn es sich mit der Gesundheit aller vereinbaren lässt, sogleich wieder mit unseren Aktivitäten durchstarten werden.“