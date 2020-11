Drei Mitarbeiter und ein Patient wurden positiv getestet. Notfälle würden nach einer Erstversorgung ins Mindener Klinikum gebracht, hieß es am Donnerstagnachmittag auf einer Pressekonferenz des Kreis-Krisenstabs in Minden.

Auch im Krankenhaus Lübbecke gibt es Probleme mit Covid-Fällen. 13 Mitarbeiter wurden positiv getestet. Es musste aber nur für eine Abteilung ein Aufnahmestopp angeordnet werden. In beiden Krankenhäusern werden jetzt alle Mitarbeiter und Patienten durchgetestet, um ein Bild der Lage zu erhalten. An den anderen Häusern der Mühlenkreiskliniken in Bad Oeynhausen und Minden gebe es keine Probleme.