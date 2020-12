Mehrere Infektionen: Aufnahmestopp am Krankenhaus Rahden

Drei Mitarbeiter und ein Patient waren positiv auf Covid-19 getestet worden. Am Krankenhaus Lübbecke verzeichneten die MKK insgesamt 13 Infektionen mit Covid 19. Dort hat allerdings nur eine Abteilung einen Aufnahmestopp.

„Unabhängig davon bleibt die Notfallversorgung aber an beiden Standorten erhalten“, erklärte Bernd Mühlenbruch, Pflegedienstleiter der Mühlenkreiskliniken bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der Kreisverwaltung im Kreishaus in Minden. „Die scharfe Reaktion in Rahden ist nötig, weil am Krankenhaus Rahden mit seinen nur zwei Stationen eine Mitarbeiter-Rotation zwischen den Abteilungen nicht auszuschließen ist.“ Notfallpatienten würden zunächst in Rahden versorgt und im Bedarfsfall nach Minden verlegt.

Laut Mühlenbruch seien alle Mitarbeiter und Patienten in Rahden am Donnerstag einer Testung unterzogen. „Spätestens am Freitag sollten uns alle – hoffentlich negativen – Testergebnisse vorliegen. Covid-positive Patienten würden gegebenenfalls nach Minden verlegt und blieben nicht in Rahden.

Zur Situation am Krankenhaus Lübbecke erklärte Mühlenbruch, dass sie sich nicht so plötzlich entwickelt habe. Von daher sei es anders als bei dem akuten Ausbruch am Krankenhaus Rahden. „Wir haben in der Zeit der steigenden Fallzahlen in den vergangenen Wochen auch am Krankenhaus Lübbecke vereinzelte Fälle gehabt. Mitarbeiter, die positiv getestet werden, gehen natürlich aus dem Dienst“, erklärte Dr. Elke Lustfeld, Leiterin des Kreisgesundheitsamtes. Der aktuelle Stand habe sich nicht innerhalb eines Tages ergeben. „Die einzelnen Fälle haben sich zu der Gesamtzahl von 13 infizierten Mitarbeitern summiert“, sagte sie.

Bernd Mühlenbruch erläuterte, dass das Lübbecker Krankenhaus sowohl im Bereich der Somatik als auch der Psychiatrie über jeweils eine eigene Abteilung verfüge, in der covid-infizierte Patienten isoliert werden könnten. „Sollte bei jemandem eine Covid-19-Behandlung notwendig sein, werden auch diese Patienten in unser ‚Covid-Haus‘ nach Minden verlegt“, sagte er.

Das Lübbecker Krankenhaus an der Virchowstraße. Foto: Christian Müller/Westfalennews

„Das erhebliche diffuse Ausbruchsgeschehen, dass wir in den vergangenen Wochen im Altkreis Lübbecke festgestellt haben, spiegelt sich nun auch in den Krankenhäuser wider“, sagte Landrätin Anna Bölling. Außer der belastenden Situation konnte Bölling aber auch etwas Positives berichten, das den Mühlenkreiskliniken Entlastung bringen soll. In intensiver Zusammenarbeit mit der Diakonie-Stiftung Salem sei eine neue Kurzzeitpflege-Einrichtung in Dützen eingerichtet worden. „Personen, deren positiver Test zehn Tage zurückliegt, die aber nicht mehr stationär behandelt werden müssen, können dort vorübergehend bleiben“, sagte Stiftungs-Vorstand Christian Schulz. Das neue Haus in Dützen sei ursprünglich nicht für diesen Zweck geplant worden. Aber nun seien bereits drei Patienten eingezogen, am Freitag sollten zwei weitere folgen.

Prof. Dr. Carsten Gartung, Infektionsexperte am Klinikum Minden, sagte: „Wir sind sehr dankbar, dass es diese Einrichtung jetzt gibt.“ Sie ermögliche eine Weiterhandlung in der Kurzzeitpflege für Patienten, die keine stationäre Behandlung mehr bedürften.

„Diese Patienten sind zehn Tage nach dem Corona-Test ohne Symptome nicht mehr ansteckend, dürfen aber nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts erst in eine Altenpflegeeinrichtung, wenn der sogenannte PCR-Test negativ ausfällt“, erklärte Dr. Elke Lustfeld. Dieser ergebe aber noch drei bis sechs Wochen ein positives Ergebnis, auch wenn der Patient dann nicht mehr ansteckend sei.