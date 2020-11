Sanierungsstau belastet Haushalt

48 Brückenbauwerke muss die Stadt Rahden unterhalten und gleichzeitig für die Sicherheit sorgen. Um dies bewältigen zu können, hat die Verwaltung das Ingenieurbüro Bockermann/Fritze beauftragt, den Zustand der Brücken zu erfassen und eine Schadenbehebungsstrategie zu erarbeiten.

Jan Abraham vom Ingenieurbüro hat im Betriebsausschuss Straßen die Ergebnisse der Untersuchung geschildert: „Wir haben die Brückenbauwerke, zu denen auch die kleineren Wellstahl-Durchlässe an Nebenwegen gehören, nach drei Kriterien untersucht und kategorisiert: Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit“, schilderte er das Vorgehen.

Jedes Kriterium wurde von 1 bis 4 bewertet und daraus entwickelten die Ingenieure Zustandsnoten für die Bauwerke. Keines erhielt dabei diem Noten „gut“ oder „sehr gut“: 16 schnitten mit „befriedigend“ ab, 26 mit „noch ausreichend“, 4 als „kritisch“ und eine Brücke wurde mit ungenügend bewertet.

Unter den Brücken gibt es zwei „echte“ Brücken aus Beton: Hülsenbruch und Grenzwall (jeweils über den Diekfluss). Die Hülsenbruchbrücke ist für eine Last von 6 Tonnen, die Grenzwallbrücke für 12 Tonnen freigegeben. Es stelle sich bei allen Bauwerken die Frage, ob eine Sanierung (Herstellung des ursprünglichen Zustandes) ausreichend sei, ob ein Neubau sinnvoll sei oder ob das Bauwerk privatisiert oder zurückgebaut werden könne, erläuterte Abraham.

Bei der Grenzwall-Brücke reiche eine Sanierung aus, da diese für 12 Tonnen zugelassen sei. Das Ingenieurbüro empfiehlt aber für die als „ungenügend“ eingestufte Hülsenbruch-Brücke einen kompletten Neubau mit einer höheren Traglast, die auch für moderne Landmaschinen geeignet ist.

Das Fazit des Ingenieurbüros: Zum derzeitigen Zeitpunkt seien 5 Millionen Euro erforderlich, um alle Brückenbauwerke in einen brauchbaren Zustand zu versetzen.

Bei diesem Betrag mussten die Ausschuss-Mitglieder – auch angesichts weiterer dringend erforderlicher Investitionen in der Stadt Rahden – doch merklich schlucken.

Das Ingenieurbüro schlug eine Rangfolge der Abarbeitung der Maßnahmen vor. Eine Matrix orientierte sich dabei am Zustand der Brücken. Das Ergebnis im Kürze: Acht Wellstahlprofile sollen noch in 2021 erneuert werden. „Es macht Sinn, diese Maßnahmen aus Kostengründen in einem Block zu erledigen“, meinte der Planer. Die zwei „echten“ Brücken sollten dann mit Sanierung und Neubau in 2022 folgen, hieß es.

Bereits 2009 waren im Stadtgebiet 17 Wellrohr-Durchlässe saniert worden. Dabei wurden statt der zwei Meter Querschnitt messenden Profile Rohre mit 1,80 Meter Durchmesser aus glasfaserverstärktem Kunststoff eingebaut. Der Vorteil: Sie sind fast unbegrenzt belastbar und unterliegen (unter zwei Meter) nicht mehr der Prüfungspflicht.

Auch für die Sanierung der weiteren Durchlässe empfiehlt das Büro Bockermann/Fritze dieses Vorgehen.

„Alle anderen Brücken müssen nicht weg. Sie sind aber von der Tonnage nicht mehr so ausgelegt, dass schwere Landmaschinen darüber fahren sollten“, sagte Abraham. Die Sanierung oder Privatisierung (manche Brücke erschließt lediglich ein Wohngebäude) solle verschoben werden, bis das Wegenetzkonzept der Stadt Rahden erkennen lasse, ob Brücken auch verzichtbar sein könnten. Auch für die Gemeindestraßen solle eine entsprechende Bewertungsmatrix aufgestellt werden, die dann zur Aufstellung einer Prioritätenlisten dienen könne.