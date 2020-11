Jahrzehntelang schlummerte in einer braunen Holzkiste auf dem Dachboden eines ehemaligen Lehrers in Preußisch Ströhen ein ganz besonderer Schatz, der im Mai 2019 bei Entrümpelungsarbeiten zufällig ans Licht kam. Er wurde am Freitag ans Stadtarchiv Rahden übergeben.

Es handelt sich dabei um 470 Schriftstücke aus dem Zeitraum von 1750 bis 1916, die sich trotz ihres Alters von teilweise über 250 Jahren in einem erstaunlich guten Zustand befinden.

Die Gerichtsakten, Hofakten, Grundbucheinträge, Verträge, juristischer Schriftwechsel und Protokolle des Gemeinderates und der Kirchengemeinde wären wohl in der „Tonne“ gelandet, hätten sich die Finder, Familie Tews, nicht an Bianca Winkelmann gewandt, die gemeinsam mit Friedrich Sander den kuriosen Fund sofort in Augenschein nahmen.

In Anbetracht der historischen Bedeutung kamen Ortsvorsteherin und Ortsheimatpfleger nicht umhin, diese Dokumente fachgerecht zu sichten, zu katalogisieren und digital zu konservieren. Dafür wurde eigens ein Spezialunternehmen aus Bielefeld beauftragt.

Der nun vorliegende Datenträger wurde jetzt, zusammen mit den Originalen und der echten Holzkiste, dem Stadtarchiv übergeben. Sowohl Stadtarchivar Ulrich Mentemeier als auch die Ströher Abordnung mit Bianca Winkelmann, Familie Sander und Bernhard Wietelmann freuen sich darüber, dass der informative Inhalt der Schriftstücke nun für alle Interessierten zugänglich ist und sogar die Originale im Stadtarchiv für Jedermann zugänglich sind.

Friedrich Sander bedankte sich beim offiziellen Übergabeakt im Besucherraum des Archivs im Rahdener Bahnhofsgebäude ausdrücklich bei den verantwortungsbewussten Findern. Eine wissenschaftliche Auswertung der Dokumente sei nun genauso möglich wie private Nachforschungen im familiären Bereich.