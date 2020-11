Vereinschronik ist jetzt erhältlich

Dieses Jubiläum hat der Verein zum Anlass genommen, auf seine Geschichte zurückzublicken.

Bereits während der Jahreshauptversammlung 2016 beschlossen die Mitglieder, eine Chronik herauszubringen. Seitdem traf sich die Chronikgruppe mit Henrik Heinz, Axel Kröger, Reinhold Möller, Jörg Peper, Rolf Strathmann und Friedrich Wüllner regelmäßig, um Protokolle, Dokumente, Urkunden, Bilder und Zeitungsberichte zu sichten und zu ordnen.

„Dank Rolf Strathmann konnten wir auf ein sehr umfangreiches Privatarchiv zurückgreifen“, sagt die Gruppe. „In unzähligen Stunden hat Friedrich Wüllner alle Vorlagen digitalisiert und katalogisiert, sodass nun das Auffinden einzelner Bilder und Dokumente viel einfach ist. Nach und nach entstand dann der Entwurf für die geplante Chronik. Dabei war das Jubiläumsheft, das Willi Krüger zum 75-jährigen Bestehen des Vereins 1996 erstellt hatte, sehr hilfreich.“ Dieses Heft habe auch als Maßstab für die Chronik zum 100. Jubiläum gegolten und alle immer wieder dazu motiviert, weiterzumachen.

Auf alte Zeitungsberichte zurückgegriffen

Bei jeder Versammlung wurden die Mitglieder aufgefordert, ihre Fotoalben zu sichten und sie Friedrich Wüllner zur Digitalisierung zur Verfügung zu stellen. „Diesem Aufruf kamen aber leider nur sehr wenige Mitglieder nach“, bedauern die Chronisten. „Daher mussten wir sehr häufig auf Zeitungsberichte zurückgreifen.“

Das Buch zum Jubiläum enthält die Vereinsgeschichte und Anekdoten aus den Jahren 1921 bis 2020. Außerdem werden darin alle Königspaare, die einzelnen Kompanien und Gruppen mit ihren Aktivitäten vorgestellt.

„Uns war es sehr wichtig, dass es in Rahden hergestellt wird. Ein Internetanbieter kam auf keinen Fall in Frage“, erläutert die Chronikgruppe. Angela Wlecke und Bianca Meyer gestalteten das Buch, für den Druck sorgte Martin Wlecke.

„Nur durch die großartige Unterstützung der vielen Tonnenheider Firmen konnte es realisiert werden“, betont der Verein. „Wir allein hätten nicht die nötigen Mittel aufbringen können und bedanken uns ganz herzlich für die vielen Spenden.“

Jetzt, nach fast fünf Jahren Arbeit, ist das 200 Seiten starke Jubiläumsbuch fertig und kann auch schon erworben werden. „Der Verkauf sollte eigentlich bei den Veranstaltungen in Tonnenheide und Schmalge erfolgen“, erläutert Vereinsvorsitzender Jörg Peper. „Da jedoch seit März 2020 alle Veranstaltungen abgesagt wurden, musste umgeplant werden.“

Hier gibt es die Chronik

Erhältlich sind die Bücher nun bei der jeweiligen Kompanie- oder Gruppenführung sowie in der Bäckerei Kölling, bei Getränke Schwarze und bei der LVM Schwarze in Tonnenheide.

„Über diese Unterstützung freuen wir uns sehr und hoffen, dass unsere Jubiläumsschrift unter jedem Weihnachtsbaum liegen kann“, sagt die Chronikgruppe.

Jörg Peper wünscht sich sehr, dass das Jubiläumsjahr so verlaufen kann, wie es seit langer Zeit schon geplant ist. „Sicherheit und Gesundheit stehen aber bei allen Schützen an erster Stelle“, macht der Vorsitzende deutlich. „Aus diesem Grund bitten die Königspaare und ich alle Mitglieder und Freunde darum, sich an die derzeitigen Einschränkungen zu halten, damit wir unsere Vereinsarbeit in naher Zukunft wieder aufnehmen und das große Jubiläum möglichst unbeschwert feiern können.“