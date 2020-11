Überraschungen versüßen die Zeit

Was gehört zum Advent dazu, wie Ente oder Gans zum Weihnachtsmenü? Natürlich, der Adventskalender. Die Tradition eines Kalenders, bei dem 24 Türchen geöffnet werden können, bis es endlich Weihnachten ist, ist vor allem für die Kinder ein unerlässlicher Begleiter bis zum Fest. Aber auch viele Erwachsene freuen sich über die kleinen Freuden, die ein Adventskalender bietet. Was aber, wenn im Kalender nicht die zu erwartende Süßigkeit steckt, sondern nur Geschichten?

Die Kindergeschichte „Der alte Adventskalender“ von Elke Bräunling, in der von Pit und Pia erzählt wird, die statt Schokolade Geschichten in ihrem Adventskalender finden, hat die Rahdener Landfrauen dazu inspiriert, einen besonderen Adventskalender für alle Rahdener zu gestalten. Zusammen mit dieser Zeitung wird nun in jeder Ausgabe der RAHDENER ZEITUNG ab dem 1. Dezember eine kleine Überraschung auf Landfrauen-Art auf die Leserinnen und Leser warten.

„Als ich die Geschichte „Der alte Adventskalender“ gelesen hatte, kam mir die Idee, einen ähnlichen Kalender für die Landfrauen zu machen“, erzählt Mareike Bödecker aus dem Vorstand des Stadtverbandes Rahden. Die Idee sei, in dieser angespannten und besonderen Adventszeit jeden Tag einen Gruß an die Landfrauen zu schicken. Die RAHDENER ZEITUNG als Plattform hätte sich dazu angeboten. Das dieser Gruß in Form eines Zeitungs-Adventskalenders natürlich nicht nur die Landfrauen erreicht, sondern auch alle anderen Rahdener – um so besser. „Es bleibt grade so viel auf der Strecke, keine Weihnachtsfeiern, kein Treffen mit Freunden auf dem Weihnachtsmarkt, da dürfen sich natürlich alle am Kalender erfreuen“, erklärt Andrea Klasing vom Vorstand.

Auch für den Landfrauen-Verband selber sei dies eine harte Zeit. Das gesamte Vereinsleben würde lahm liegen, führt Mareike Bödecker weiter aus. Es gebe keine Fahrten mehr, keine gemeinsamen Veranstaltungen. Mit dem Kalender könnten sie zeigen, dass sie noch da seien. „So können wir dem einen oder anderem vielleicht ein Lächeln auf das Gesicht zaubern“, fügt Andrea Klasing an.

Der Adventskalender wird kleine Geschichten oder Gedichte enthalten, aber auch Rezepte wie Weihnachtspunsch oder Christstollen oder auch mal eine Bastelanleitungen. Zum Schluss hatten die Landfrauen so viele Ideen zu den einzelnen Türchen gesammelt, dass sie einzelne Sachen wieder rausschmeißen mussten. „Die Auswahl fiel nicht leicht“, so Mareike Bödecker.

Wichtig sei ihnen gewesen, dass durch den Kalender Anregungen und gemeinsame Erlebnisse in der Adventszeit entstehen. Zusammen sitzen, zusammen basteln, Zeit in der Familie verbringen, das sei das, worauf man sich im Moment besinnen sollte, sagen die Landfrauen. Und für diejenigen, die jetzt einsam seien, sei der Adventskalender vielleicht auch ein kleiner Lichtblick, um etwas fröhlicher in den Tag zu gehen. Pünktlich zum ersten Dezember erwartet die Leserinnen und Leser der RAHDENER ZEITUNG täglich eine kleine Geschichte aus dem Adventskalender der Landfrauen Rahden.