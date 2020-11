1949: Nikolaus rüffelt die Rahdener

Dieses Mal geht es um die Adventszeit in Rahden – in den Jahren 1949 und um die aktuelle Weihnachtszeit in Rahden. Claus-Dieter Brüning schreibt:

Schön, dass sich in diesem Jahr „wie selbstverständlich“ weihnachtlicher Lichterglanz über den gesamten Advent und auch darüber hinaus in der Rahdener Innenstadt verbreitet und weit über Rahdens Grenzen hinaus strahlt. Im Dezember 1949 schien dies aber zunächst nicht der Fall zu sein. Im Stadtarchiv stieß ich auf einen Bericht dieser Zeitung, wonach sich der Nikolaus, der eigentlich um den 6. Dezember herum Wichtigeres zu tun hatte, auf zu einer Inspektionsreise nach Rahden machte. Im Gegensatz zu Lübbecke war ihm aus Rahden berichtet worden, dass man hier wohl „die Ruhe weg“ habe und man kaum etwas getan hatte, um den Ort in ein weihnachtliches Licht zu hüllen – zumal auch seine Bitte, wenigstens ein paar Weihnachtsbäume an den öffentlichen Platzen aufzustellen, auf kein Gehör gestoßen war.

„Goldener Sonntag“

So hielt der Nikolaus im Zentralhotel Braun den heimischen Gewerbetreibenden an einem Mittwochabend eine ordentliche Standpauke. Schon am Donnerstag machten sich einige der Gescholtenen auf, um Weihnachtsbäume, Lichterketten und was sonst noch nötig war aufzutreiben.

Bei einer Tasse Punsch plante man am Donnerstagabend im Zentralhotel dann, wie man den Nikolaus wieder gnädig stimmen könnte.

Am Samstagabend erstrahlte die gesamte Stadt in einem festlichen Herausputz und war selbst von den Rahdenern nicht mehr wieder zu erkennen. Das Ausmaß der Beleuchtung dürfte mit der in diesem Jahr durchaus vergleichbar gewesen sein.

Der „Goldene Sonntag“ (4. Advent) war gerettet. Um der Bevölkerung vom Lande die weiten Wege zu ersparen, waren von Wehdem, Oppendorf, Oppenwehe, Sielhorst, Essern, Nordel und Lavelsloh aus Sonderomnibuslinien eingerichtet worden. Selbst die Bundesbahn zeigte Entgegenkommen und ließ den eigentlich nur bis Preußisch Ströhen fahrenden Nahverkehrszug am Abend bis Hann. Ströhen weiterfahren.

Rute nicht mehr verwendet

Der Nikolaus und sein Gehilfe Knecht Ruprecht sollen sich seitdem in Rahden nur noch auf Einladung des Gewerbebundes sehen gelassen haben, um Geschenke an die Kinder zu verteilen. Die Rute – auch nur zum Drohen – sollen sie seit 1949 angeblich nicht mehr verwendet haben.

Bis Ende der 1950er Jahre gab es in Rahden neben dem Goldenen auch noch einen Silbernen (verkaufsoffenen) Adventssonntag, die beide aufgrund der Umsätze ihren Namen nicht zu unrecht führten.

Eigentlich schade, dass uns in diesem Jahr der „Goldenen Sonntag“ vermiest (gestrichen) wurde. Vielleicht sollte man den Nikolaus und Knecht Ruprecht darum bitten, durch leichtes Schwingen mit der Rute bei den rechtlichen Entscheidungsfindern für etwas Erleuchtung zu sorgen, damit das eine einmalige Sache bleibt. Vor 71 Jahren hat das mit der Beleuchtung ja schließlich auch geklappt....