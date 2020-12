Tägliche Arbeit auf der Isolierstation

Anke Schlottmann ist Krankenschwester am Klinikum Minden. Sie arbeitet dort, wo die meisten nicht so gerne arbeiten würden, auf der Isolierstation. Seit März 2020 werden hier vor allem Covid-19-Patienten behandelt.

Die erfahrene Krankenschwester aus Preußisch Ströhen erzählt von ihrem Arbeitsalltag, wie alles im Frühjahr begann und wie die aktuelle Situation ist.

Die korrekte Bezeichnung für den Arbeitsplatz von Anke Schlottmann lautet Gas-troenterologie mit angegliederter Isolierstation. Hier arbeitet die Krankenschwester schon seit 35 Jahren und versorgt Patienten und Patientinnen, die ansteckende Krankheiten haben, wie zum Beispiel Noro-Virus oder Tuberkulose.

Seit März 2020 werden hier auch Covid-19-Patienten behandelt. Der erste Covid-19-Patient sei am 8. März zu ihnen gekommen, erzählt Anke Schlottmann. Ab 13. März sei die Station dann komplett nur noch für Covid-19-Patienten geöffnet worden.

„Für das Team war das allerdings nicht so aufregend wie für andere Stationen“, erklärt Anke Schlottmann. Schließlich seien sie ja schon immer mit ansteckenden Krankheiten umgegangen. Eine gewisse Unsicherheit sei dann aber doch aufgekommen, als immer mehr Covid-19-Patienten auf die Station kamen und die ersten Mitarbeiter anderer Stationen positiv getestet wurden.

„Dann hat man sich schon überlegt, ob man sich selbst ansteckt, ob man es weiter trägt und wie schlimm die Krankheit wirklich ist. Wie alle anderen wussten wir ja noch nicht viel über die Krankheit“, sagt Anke Schlottmann.

Die Krankenschwester beschreibt ihre ersten Erfahrungen mit der Krankheit, die besondere Situation in der Isolierstation und den Umgang mit den Patienten ruhig und sachlich, aber immer mit einer Prise Wohlwollen und Zuversicht. Man merkt schnell, dass sie keine Angst vor der Situation und dem Umgang mit den Patienten hat. Wenn sie bei der Arbeit ankomme, dann ziehe sie sich zuerst um und gehe auf Station. Auf der gesamten Isolierstation werde nur mit FFP2-Masken gearbeitet werden. Wenn sie zu den Patienten auf die Zimmer ginge, dann müsse sie noch einmal eigens Schutzkleidung anziehen, mit Handschuhen, Kittel und Schutzbrille. Um die Arbeit zu erleichtern, müsse durchgängig im Team gearbeitet werden, sodass einer immer in Schutzkleidung bei den Patienten arbeiten und der Partner draußen assistieren könne.

Auf der Isolierstation lägen vor allem krankenhauspflichtige Patienten. Bei diesen Patienten sei die Krankheit eher wie eine starke Grippe mit hohen Temperaturen, Luftnot und Husten. Wenn es den Patienten wieder besser ginge, müssten sie so lange auf der Isolierstation bleiben, bis ein negativer Corona-Test vorliege. Das könne tatsächlich manchmal Wochen dauern. In dieser Zeit seien die Ärzte, Pfleger und Krankenschwestern die einzigen Sozialkontakte, die die Patienten hätten. Das sei für die Patienten oft nicht leicht: „Auch der Kontakt zu den Angehörigen läuft dann über das Krankenhauspersonal.“

Das Datum, als Anke Schlottmann selbst an Covid-19 erkrankte, kennt sie genau. Es war Gründonnerstag, als sie sich nicht gut fühlte, leichte Temperatur, Übelkeit und Durchfall hatte. Am nächsten Tag habe sie sich testen lassen und sei sofort in Quarantäne gegangen. „Mir ging es nicht gut und ich hatte einfach Angst, andere schon angesteckt zu haben oder auch anzustecken, deshalb habe ich mich sofort testen lassen“, erklärt sie. Sie habe keinen schweren Krankheitsverlauf gehabt und fühlte sich nach ein paar Tagen wieder besser. Trotzdem sei sie natürlich in Quarantäne geblieben. Ihre Enkelkinder aus dem gemeinsamen Haushalt durften nur übers Fenster mit ihr kommunizieren, und später, als sie ihre restliche Quarantäne vor allem mit Gartenarbeit verbracht habe, hätten auch noch alle die Quarantäneregeln eingehalten. So habe sich niemand angesteckt.

Im Frühjahr sei sie aber trotz der Ansteckungsgefahr nie mit einem unguten Gefühl zur Arbeit gefahren. Es sei eher so gewesen, dass mit dieser neuen Pandemie auch neue Herausforderungen und ein besonderer Arbeitsalltag auf sie gewartet hätten. Und auch der Umgang mit den Patienten sei anders gewesen. „Sie waren einfach froh und dankbar, dass sich jemand um sie gekümmert hat“, erklärt sie. Nebensächlichkeiten, zum Beispiel ob das Frühstück pünktlich kommt oder dass der Tee nicht heiß genug ist, über die sich früher manch einer aufgeregt hätte, waren plötzlich völlig egal. „Die wesentlichen Dinge zählen plötzlich mehr“, sagt Anke Schlottmann.

Natürlich gebe es auch schwierige Situationen, das gehöre zu dieser Pandemie einfach dazu. „Wenn ein Krankheitsverlauf sich plötzlich rapide verschlechtert, das belastet einen psychisch schon sehr“, sagt die Krankenschwester. Dass man gar nicht wisse, worauf man sich bei dieser Krankheit einstellen musste, das sei am Anfang nicht leicht gewesen. Ihr guter Rat ist deshalb, sich testen zu lassen, wenn man Symptome hat. Wenn es einem schlecht gehe, sollte man nicht warten.

Auf die Frage, wieso sie mit der ständigen Ansteckungsgefahr relativ gelassen umgehen könne, erklärt sie: „Was auf der Station passiert, das kann ich kon- trollieren. Was mir im Kaufhaus auf der Rolltreppe begegnet dagegen nicht.“ Tatsächlich fand sie die Situation mit der neuen Krankheit auch spannend. Es sei eine Zeit gewesen, in der etwas neu aufgebaut werden musste, eine neue Herausforderung anstand. Da hätten sie einfach nur daran gearbeitet, Lösungen zu finden. Anke Schlottmann erinnert sich, dass am Tag des Lockdowns eine Kollegin anrief, ob sie helfen solle. „Wir hatten da noch gar nicht mitbekommen, dass das ganze Leben draußen lahm gelegt worden war, so beschäftigt waren wir“, beschreibt sie die Situation im März.

Rückblickend erlebt sie es schon so, dass die große Angst vor der Pandemie, wie es sie in den ersten Wochen in der Bevölkerung gegeben habe, abgeflacht sei. Aber man sollte doch Respekt vor der Krankheit haben und deshalb alle Hygieneregeln einhalten, Abstand halten und Mund-Nasen-Schutz tragen. „Und wenn man Symptome hat, soll man sich abstreichen lassen, und dann ist es auch wichtig, die Quarantäne einzuhalten“, erklärt sie. Grade jetzt in der zweiten Welle, wo es auch jüngere Menschen treffe und wesentlich mehr Menschen erkrankten, sei es wichtig, weiterhin vorsichtig zu sein. Auch die Intensivstation sei jetzt wesentlich voller. „Wir sind voll in der zweiten Welle. Die Pandemie ist noch nicht überstanden.“