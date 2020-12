Bei einem Unfall in Tonnenheide haben sich am Mittwochnachmittag um kurz nach 16 Uhr drei Personen verletzt – darunter zwei Jugendliche. Als ein Audi-Fahrer aus Rahden (23) zusammen mit einem weiteren Rahdener (17) und einem 16-Jährigen aus Diepenau die Straße „Zum Eckerngarten“ in Richtung des Tonnenheider Schulwegs befuhr, geriet der Wagen kurz vor der Einmündung nach rechts auf den Grünstreifen. Beim Versuch gegenzulenken, verlor der Fahrer die Kontrolle über den Kombi und kollidierte mit einem Baum. Daraufhin überschlug sich der Audi und kam auf der wenig frequentierten Gemeindestraße auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Alle drei Fahrzeuginsassen erlitten bei der Kollision Verletzungen. Am schlimmsten traf es den 17-jährigen Rahdener. Die Verletzten kamen n ach Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser.