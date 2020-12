Im Johannes Wessling-Klinikum in Minden sind zwei Patienten verstorben: eine 80 Jahre alte Frau aus Espelkamp und ein 80-jähriger Mann aus Porta Westfalica. Das hat der Kreis am Samstag, 12. Dezember, gemeldet. An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden und Lübbecke werden aktuell 64 Corona-Patientinnen und Patienten behandelt, davon 19 auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Minden. Sieben werden invasiv beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen, werden insgesamt neun Patienten behandelt, alle befinden sich in intensivmedizinischer Behandlung.

Der Kreis Minden-Lübbecke hat dem LZG (Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen) heute diese Zahlen gemeldet (Zahlen vom Vortag in Klammern): akute Fälle: 1437 (1326), Bad Oeynhausen 262 (244); Espelkamp 282 (262); Hille 36 (32); Hüllhorst 62 (61); Lübbecke 148 (139); Minden 336 (310); Petershagen 40 (33); Porta Westfalica 84 (79); Preußisch Oldendorf 64 (59); Rahden 79 (67) und Stemwede 44 (40). Weitere Infos gibt es in unserem Coronavirus-Newsblog