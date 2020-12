Abschiedsgeschenke für Wilhelm Kröger

Zunächst als Mitglied der Verbandsversammlung und ab 1989 als Vorstandsmitglied. Ab 2005 war er Verbandsvorsteher. Da er seit seiner Geburt neben der Großen Aue in Kleinendorf lebt und als Landwirt auch von dieser abhängig war, kennt er diese besser als jeder andere.

Daher war es für ihn wichtig, dass die Gewässerunterhaltung in den Bereichen der Großen Aue funktioniert. Vor allem, da er einige Überschwemmungen miterlebt hat. Die Erfahrungen aus diesen Jahren wird er auch seinen Enkelkindern mit auf den Weg geben.

Am Donnerstag wurde Kröger im Zuge der Mitgliederversammlung des Wasserverbandes in der Stadthalle Lübbecke verabschiedet.

Ausbau hautnah miterlebt

Er hat den Ausbau in den sechziger Jahren sowie die Renaturierung der Großen Aue in den neunziger Jahren hautnah miterlebt. In den 60ern wurde sie ausgebaut und hat für die Infrastruktur der Mitgliedskommunen Großes geleistet, denn ohne den Ausbau der Großen Aue wäre manches Industrie- oder Baugebiet gar nicht entstanden.

Hier bedankte er sich vor allem bei seinem Vorgänger Günter Heselmeier, der ihm stets mit Rat und Tat als ehemaliger Bürgermeister der Gemeinde Stemwede und Verbandsvorsteher zur Seite stand und ihn auch frühzeitig zu den Gesprächen zur Renaturierung der Großen Aue mitnahm.

Er bedankte sich beim Vorstand für das entgegengebrachte Vertrauen sowie bei der Bezirksregierung und dem Kreis, obwohl man auch häufig nicht einer Meinung war.

1330 Kilometer Verbandsgewässer

Dies ist aber auch den rund 1330 Kilometer Verbandsgewässern in den sieben Mitgliedskommunen Stemwede, Rahden, Preußisch Oldendorf, Hille, Espelkamp, Petershagen und Lübbecke geschuldet, bei denen man aufgrund der Vielfältigkeit nicht immer einer Meinung sein kann.

Wichtig sei ihm bei allen Entscheidungen gewesen, dass den Anliegern der Verbandsgewässer und den Mitgliedskommunen möglichst keine Schäden entstehen und sich der Wasserverband Große Aue und seine Mitgliedskommunen Solidarität auf die Fahnen schreiben.

Seinem Nachfolger Rolf Dieter Schütte, dem 1. Stellvertreter Florian Stegmann und dem 2. Stellvertreter Heinrich Grannemann wünscht er viel Erfolg für die Zukunft.